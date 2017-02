Výstava

V Loretě Rumburk je k vidění nová výstava. Obrazy Josefa Kocourka „Ze starých časů“ si můžete přijít prohlédnout do 29. 11. tohoto roku. Dvacítka vystavených děl choreografa a scénografa Josefa Kocourka je inspirovaná výtvarnými technikami starých mistrů. Autor svou tvorbu popisuje jako terapii. Obrazy spojuje téma andělů, práce s barvami a tajuplná řeč symbolů. Výstava je přístupná od úterý do soboty od 9.00 do 16.00 hod.