Na sever dorazí známá léčitelka z Mongolska učit vítězný dech

Gantulga Ganjuur (Gana) se narodila v Mongolsku. Pochází z rodiny, mezi jejíž předky patří významní Lámové. Pokud máte čas, určitě si nenechte ujít 30. 11. od 18.00 hod. Ganinu přednášku na téma Dech v Městské knihovně ve Varnsdorfu, nebo také 10. 1. praktický seminář Meditace. V roztomilém pojetí českého jazyka bude Gana předávat své letité zkušenosti nasbírané z nejrůznějších koutů světa jak zlepšit svoje zdraví prostřednictvím dechových technik a meditace. Gana čerpá své znalosti od významných duchovních mistrů, za kterými se každoročně vrací a pod jejich vedením neustále prohlubuje své vědění a dovednosti.

Kolikrát za život jsme už slyšeli o důležitosti dýchání a o tom, že bychom měli dýchat správně? Dříve byli lidé v souladu s přírodou a sami se sebou, vnímali svůj dech, své tělo. Doba jde však kupředu a vše se mění, i my a vnímání světa kolem.

Stres, strach, zloba – když tělo vnímá negativní pocity, všimněte si, co se s ním děje, dech se zkrátí, zrychlí, někomu je zle od žaludku, potí se ruce, bolí hlava, svaly jsou stažené, jakoby v křeči.

Když jsme zamilovaní, šťastní, tělo se při nádechu rozšiřuje, svaly se uvolní. Dech se zklidní, máme uvolněnou mysl, tělo i ducha a právě tehdy jsme v rovnováze, vnímáme celý svět všemi pěti smysly tak, jak by tomu správně mělo být po celý náš život.

Vědomým dýcháním dokážeme tělo uvolnit, když se stáhne při leknutí, strachu, atd. Když dýcháme rovnoměrně a klidně, mysl se zklidní, tělo je bdělejší a vnímavost intenzivnější.

Dech naši energii oživuje a ta pak volně protéká přes důležitá energetická centra hlavy, krku a srdce. Krk propojuje obě dvě centra, která čistou životní sílu rozvádí do celého těla. Když dýcháme pomalu, klidně, energie po těle proplouvá stejnoměrně, dech je vyrovnaný a tělesná i mentální energie se spojuje.

U lidí bohužel bývá často krční centrum narušené a pak bývá průtok zablokovaný nebo narušený. Následně se mohou dostavit nemoci těla či mysli a pak mnoho z nás často končí v čekárnách lékařů, abychom následně odešli s diagnózou depresí, chronického toho či onoho a také v ruce držíme recept na různá farmaceutika, která nám mají pomoci.

A přitom by mnohdy stačilo uvědomit si, že pomalým a rovnoměrným dechem lze dosáhnout zklidnění krčního centra, to pak začne pracovat tak jak má a dech procházející srdcem a hlavou je očišťující a uzdravující. S nádechem přijímáme čistou energii a vydechujeme vše, co tělo nepotřebuje. Náš celkový zdravotní stav se pak často začne lepšit. Kdo praktikuje jógu, tai-chi, shiatsu, reiki, dokonce i karate atd., začne po nějakém čase pohlížet na sebe i na okolní svět trochu jinak, klidně, vyrovnaně. Je tomu tak z velké části proto, že podstatou všech těchto technik a cviků je práce s dechem.

Pokud vás toto téma zaujalo, přijďte i vy na zajímavé setkání s paní Ganou, kde se dozvíte více o základech dechových cviků, jejichž počátky sahají až do starého Tibetu.

Pavlína Stránská