K dopravní nehodě se sjely čtyři jednotky hasičů

Dopravní nehoda se zraněním několika osob a navíc s možností úniku radioaktivní látky prověřila v Rumburku, konkrétně na katastrálním území Horního Jindřichova, součinnost a spolupráci hasičů ze Šluknovského výběžku. Bez obav. Vše bylo naštěstí jen simulované. Téma předem domluveného taktického cvičení znělo: „Dopravní nehoda se zraněním osob + vyhledávání radioaktivní látky“. S žádostí o umožnění realizace tohoto cvičení navštívili již v září starostu města Rumburk Jaroslava Sykáčka pánové Rudolf Seidl, velitel výjezdové jednotky SDH Rumburk a Rostislav Mertl, velitel stanice HZS Varnsdorf. Rada města žádost projednala a schválila. Poslední říjnovou středu se tak mohl nácvik uskutečnit.

Taktické cvičení bylo zahájeno oznámením události na tísňovou linku pár minut po třetí hodině odpolední ve středu 26. 10. 2016. Krátce nato se rozezněly sirény, nejprve ty, které jsou určené ke svolávání jednotek, následně pak přímo na zásahových automobilech. Na místo přijeli jak rumburští hasiči, tak i ti ze sousedních měst, konkrétně z Varnsdorfu, Krásné Lípy a Šluknova.

V první fázi výcviku bylo úkolem zasahujících hasičů zajistit odpovídající protipožární opatření, vytyčit místo zásahu a nebezpečnou zónu. A jelikož bylo při telefonním rozhovoru řečeno, že na místě se nachází znak radioaktivity, museli hasiči postupovat takticky.

K osobám zaklíněným uvnitř automobilů se mohli hasiči přiblížit až poté, co bylo speciálním technikem oznámeno, že žádná radioaktivní látka se v okolí nehody nevyskytuje. Tyto látky jsou nebezpečné pro lidstvo i přírodu. K jejich úniku může dojít zejména při havárii v jaderném energetickém zařízení, při přepravě radioaktivních látek či v důsledku teroristického útoku. Radioaktivní materiál kontaminuje vzduch, vodu a území na dlouhou dobu a ohrožuje vše živé, co se v okolí nachází. Únik radioaktivní látky sice potvrzen nebyl, ale je zapotřebí, aby i s tou druhou variantou hasiči počítali, jelikož příště může být situace úplně jiná. Právě proto se podobná taktická cvičení musí konat. Hasiči alespoň přijdou na věci, které by v reálné situaci mohli zvládnout lépe či provést jinak.

V další fázi cvičení bylo nutné vyprostit z vozidel zraněné a zaklíněné osoby, aby jim mohla být poskytnuta první předlékařská pomoc. Jednomu z aut, které se při nárazu převrátilo na bok, se musela takzvaně „vystřihnout“ střecha, aby šli zranění lépe vyprostit. Všichni zranění účastníci nehody byli předáni do rukou záchranářů, kteří se o ně postarali.

Splněním všech plánovaných úkolů bylo cvičení ukončeno. Likvidace této fiktivní události zabrala hasičům několik desítek minut.

jap

Profesionální vybavení hasičům usnadňuje práci v nelehkých situacích. Foto: Radka Tůmová