Jak starosta odvolal ředitele

Vážení spoluobčané,

při svých pěších výpravách po městě mě často zastavujete a ptáte se na věci, které vás zajímají. V posledních týdnech se vaše dotazy soustředí zejména na to, proč byl vlastně odvolán ředitel Domu kultury Střelnice a sportovišť města pan Miloslav Kucer.

V první řadě je nutno zdůraznit, že odvolat ředitele jakékoli příspěvkové organizace města může jen a pouze rada tohoto města. Z toho tedy vyplývá, že odpověď může poskytnout každý člen rady sám za sebe. No a co k odvolání pana Kucera vedlo mne? Odpověď je zdánlivě banální, ale přitom jasná. Je to ztráta důvěry! Ztráta důvěry v řídící schopnosti pana Kucera. Přitom bych rád zdůraznil, že se zdaleka nejedná jen o „prohospodaření“ víc jak půl milionu korun během pouhých dvou a půl měsíců provozu restaurace v domě kultury. Jsou to např. i takové zdánlivé maličkosti, jako nechuť pana ředitele a jeho průtahy při předkládání materiálů požadovaných kontrolním orgánem města nebo veřejné napadání zástupců jeho chlebodárce, tedy města. Každý si pak může zkusit odpovědět na otázku, proč se panu Kucerovi nechce požadované materiály dávat bez otálení a kompletní. Že by bylo nutno něco tu a tam poopravit nebo doplnit? Že by snad něco mělo zůstat utajeno?

Ano, z reakce pana Kucera a jeho manželky, která vydává jeden místní plátek, je zřejmé, že mnou vyslaná kontrola ťala tak říkajíc do živého. Dokonce jsem byl těmito lidmi „upozorněn“, že proti mně povedou silně nepříjemnou kampaň, která mimochodem již dávno začala.

Ostatně z některých článků je „cítit“ rukopis bývalého místostarosty pana Švába, který pana Kucera nominoval jako jedničku na své kandidátce v posledních komunálních volbách a který, jak slýchám od lidí, za ním dochází i do Domu kultury …

A proč najednou taková aktivita? Inu, odpověď je nasnadě. Ono totiž být najednou doslova odstřihnut od zdrojů a příjmů města nebude evidentně nic moc příjemného.

S přáním hezkého podzimu všem

Jaroslav Sykáček