Centrální evidence přestupků zajistí přísnější postihy

Ministerstvo spravedlnosti před nedávnem spustilo centrální evidenci přestupků. Pro recidivisty to může znamenat přísnější postih. Státní orgány také nově budou informace o přestupcích sdílet. Údaje se do evidence začaly zapisovat od 1. 10. letošního roku. Přestupky spáchané před tímto termínem v ní uvedené nebudou.

Sdílení informací má být největší výhodou nového systému. Dosud když někdo spáchal přestupek v jednom městě a poté se přestěhoval, v novém bydlišti se o tom nikdo nedozvěděl, ani když se dopustil dalšího přestupku.

Do centrální evidence se budou zapisovat pouze některé přestupky, například proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo proti majetku. Konkrétně se jedná o drobné krádeže, poškozování věci, rušení nočního klidu, výtržnosti či domácí násilí.

Evidovat se budou i přestupky v oblasti zemědělství. Do registru se tak dostane i prohřešek v myslivosti. Záznamy o přestupcích se budou uchovávat pět let. Recidivy se dopustí ten, kdo jej spáchá do jednoho roku poté, co ho správní orgán uzná vinným z předchozího přestupku.

Recidivistům se o polovinu zvýší horní hranice pokuty, kterou je za přestupek možné uložit. Za opakovanou drobnou krádež by tak zloděj místo pokuty do 20000 Kč musel zaplatit až o 10000 Kč víc. Za opakované založení černé skládky má místo 50000 Kč hrozit až 75000 Kč pokuty.

red, ČTK