Akce o adventu a Vánocích 2016 v Loretě Rumburk

Barokní památka Loreta Rumburk je pro veřejnost přístupná i v zimních měsících. Pro návštěvníky se od listopadu do prosince připravuje řada speciálně laděných akcí. V rumburské Loretě se o adventu a Vánocích odehrají večerní prohlídky při svíčkách, adventní a vánoční koncerty a prohlídky betlémů. Pamatujeme i na děti. Školákům z mateřských a základní škol jsou určené tematicky zaměřené prohlídky, které přístupnou formou přibližují historii a význam vánočních svátků.

Od 26. 11. 2016 do 2. 2. 2017 se pořádají prohlídky klášterního betléma. Kostelní betlém z roku 1922 se staví v klášterním kostele sv. Vavřince. Na ploše 20 m² se představují figurky od nejlepších řezbářů Šluknovska. Betlém je přístupný během otevírací doby rumburské Lorety od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 hod. O Vánocích je k vidění v pondělí 26. 12. 2016 mezi 14.00 až 17.00 hod. V úterý 27. 12. a ve středu 28. 12. 2016 je přístupný od 14.00 do 16.00 hod. Během vánočních svátků je vstupné na klášterní betlém dobrovolné.

V Loretě se uskuteční Zimní večerní prohlídky za svitu svíček a s vůní svařeného vína. V úterý 13. 12. a 20. 12. 2016, 17. 1. a 24. 1. 2017 od 18.00 hod. nabídnou seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu v tajuplné večerní atmosféře. V prosinci doplní hodinové prohlídky adventní písně – roráty, v lednu prohlídky klášterního betléma s varhanní hudbou. Nutná je rezervace na tel. 604 555 922 nebo e-mailové adrese loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 100 a 60 Kč.

Dále proběhnou tradiční adventní a vánoční koncerty. Všechny se odehrají v přilehlém klášterním kostele sv. Vavřince. Nejprve v úterý 29. 11. 2016 od 17.00 hod. vystoupí žáci Základní umělecké školy Rumburk na Předvánočním koncertu varhanní, dechové a pěvecké třídy. Adventní koncert dětského pěveckého sboru Šenováček z Velkého Šenova a Tyršovských zvonků z Rumburku se uskuteční ve čtvrtek 22. 12. 2016 od 17.00 hod. V pondělí 26. 12. 2016 zazní koncertní provedení pastorální mše J. J. Ryby Česká mše vánoční. Od 17.00 hod. účinkují hudebníci Šluknovského výběžku a Německa. Vstupné na koncerty je dobrovolné.

Tradičně budeme rozdávat i betlémské světlo. Zájemci si ho mohou odnést v sobotu 17. 12. 2016 od 13.30 do 16.00 hod., poté od úterý 20. do pátku 23. 12. 2016 od 9.00 do 16.00 hod. a nakonec přímo o Štědrém dnu, v sobotu 24. 12. 2016 mezi 10.00 až 12.00 hod. Nutná je vlastní svíčka nebo lucerna.

Ve dnech 24. 12. 2016 až 2. 1. 2017 se v Loretě neposkytuje průvodcovská a informační služba. Přednost dostává duchovní rozměr vánočních svátků. Je možné si odtud odnést betlémské světlo, prohlédnout si klášterní betlém a poslechnout vánoční koncert. Pravidelné prohlídky se do Lorety Rumburk vrátí v úterý 3. 1. 2017.

Klára Mágrová