Velká cena Jiříkova ve sportovní střelbě ze vzduchové pušky

V tělocvičně Základní školy Jiříkov uspořádal v sobotu 5. 11. Sportovně střelecký klub 0067 Jiříkov za podpory Města Jiříkov Velkou cenu Jiříkova ve sportovní střelbě ze vzduchové pušky, která byla zároveň druhým kolem Jiříkovské ligy.

Střelecké soutěže se v Jiříkově těší stále větší oblibě. K tomuto zajisté přispěla instalace nových přitahovacích terčových zařízení RIKA, jejichž úspěšná premiéra proběhla na prvním kole Jiříkovské ligy. Kladné ohlasy zajisté přispěly k rekordu v účasti a na Velké ceně Jiříkova tak startovalo šedesát pět střelců, když z kapacitních důvodů musel být ukončen příjem přihlášek do soutěže.

První tři směny patřily mladším a starším žákům, kteří soutěžili v disciplíně vzduchová puška třicet ran vleže. Konkurence je v této disciplíně opravdu vysoká a zpravidla vítězí ten, kdo zachová chladnou hlavu a pokoří hranici absolutního nástřelu 300 bodů. To se v kategorii mladší žáci (10 – 12 let) podařilo Kláře Boháčkové z SSK Liberec s nástřelem 300 bodů (celkem 27 středových desítek). V kategorii starší žáci (13 – 14 let) zvítězila Eliška Desenská z SSK LOYD Jablonec nad Nisou s nástřelem 299 bodů a 27 středovými desítkami. Střelci z SSK Jiříkov Rudolf Mark ml. a Jan Helikar se konkurence nezalekli a s výsledkem 292 bodů (19 středových desítek) a 291 bodů (18 středových desítek) obsadili v kategorii starších žáků páté a šesté místo.

V dalších třech směnách si to rozdali dospěláci v disciplínách čtyřicet a šedesát ran vstoje. Zde patřili mezi favority domácí střelci Slávek Laštůvka a Jiří Kafka. Bohužel se jim v této soutěži nedařilo jako v prvním kole ligy a s nástřelem 563,8 a 559,5 obsadili čtvrté a páté místo. Vítězem v kategorii muži, junioři – šedesát ran vstoje se stal Petr Janoušek z SSK Ruprechtice s nástřelem 579,9 bodu a počtem 21 středových desítek. V kategorii ženy, juniorky, dorost – čtyřicet ran vstoje zvítězila Blanka Slezáková z SSK Meziboří s nástřelem 404,3 bodu a počtem 20 středových desítek.

V případě, že jste dočetli mé řádky až sem, je pravděpodobné, že vás zaujme následující informace: Sportovně střelecký klub Jiříkov provádí nábor nových členů. Kluci i holky, nejlépe ve věku 9 až 12 let, se mohou dostavit každý pátek od 16.00 hod. do velké tělocvičny ZŠ Jiříkov. Informace o průběhu tréninků a dalších požadavcích na členy klubu budou podány na místě, popřípadě na tel. 731 113 617. Činnost SSK Jiříkov podporuje Ústecký kraj a Město Jiříkov.

Rudolf Mark

SSK Jiříko