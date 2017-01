Poslední dva zápasy rozhodl jediný gól

10. kolo, Křešice, 29. 10. 2016

FK Křešice 1:0

FK Rumburk

Jak je již naší tradicí, k utkání jsme zajížděli nekompletní. Opět zranění a údajná pracovní zaneprázdnění. Na našem výkonu se to projevilo a utrpěli jsme zbytečnou porážku.

Celý zápas se nesl v duchu velkého boje o každý míč. Domácí spoléhali na nakopávané míče a my se snažili o kombinaci, která se nám vůbec nedařila. Utkání bylo po celou dobu vyrovnané a více by mu slušela remíza, ale bohužel před koncem prvního poločasu jsme udělali úplně zbytečnou chybu v obraně a nejstarší hráč tohoto utkání vstřelil jedinou branku. Přestože jsme měli celý druhý poločas prostor na vyrovnání, tak jsme si žádnou vyloženou šanci nevypracovali. Byly tam pouze náznaky. Domácím v závěru utkání stačilo pouze důsledně bránit a odkopávat míče.

Hodnocení trenéra: To, jaký mají někteří hráči přístup k mistrovskému utkání, takový je i výsledek. Je to škoda. Stále si neuvědomují, že fotbal je kolektivní sport. Prohra nás samozřejmě mrzí, protože jsme určitě nebyli horším týmem a minimálně remízu jsme si zasloužili, ale naše opětovná triviální chyba rozhodla o osudu utkání. Hře chyběl nápad, a hlavně přesnost přihrávek. Hráči, kteří nastoupili k utkání, se snažili a bojovali až do konce, ale k úspěchu to nevedlo.

11. kolo, Jiříkov, 5. 11. 2016

FK Rumburk 0:1

FK Česká Kamenice

Do utkání jsme nastoupili s odhodláním konečně v našem azylu v Jiříkově zvítězit, ale to se nám nepodařilo.

Hra měla od samého začátku náboj a nasazení. My jsme se snažili o kombinaci a soupeř spoléhal na nakopávané míče za naši obranu. Opticky jsme měli mírnou převahu, ale hosté si vypracovávali více gólových příležitostí. My, když jsme se dostali do šance, tak nás zradila koncovka.

Ve druhém poločase probíhalo na hřišti opět bojovné utkání se snahou o vstřelení branky. My se stále snažili, ale vůbec se nám nedařilo zahrávání přímých volných kopů, kterých jsme měli požehnaně. Jenže ve fotbale platí „nedáš, dostaneš“ a v 79. minutě hosté po naší špatné rozehrávce a smolném postavení našeho brankáře dali z půlky hřiště zcela zbytečnou branku. V závěru jsme se ještě pokusili s výsledkem něco udělat, ale nervozita nám na klidu nepřidala a soupeř dlouhými odkopy výsledek udržel.

Hodnocení trenéra: V tomto zápase šlo o to, kdo dá gól, vyhraje. Tím šťastnějším týmem byli hosté. Bohužel se stále opakuje situace, kdy soupeři nabídneme úplně jednoduše vstřelit branku.

FK Rumburk, red