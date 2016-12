Výstava Ze starých časů je v listopadu k vidění v Loretě Rumburk

Loreta Rumburk se nezavírá ani v listopadu. Návštěvníci barokní památky se od začátku měsíce mohou ponořit do světa obrazů jako ze starých časů. Restaurovaný ambit z osmnáctého století rozzáří dvě desítky obrazů. Do konce listopadu je v ambitu Lorety Rumburk k vidění výstava „Ze starých časů“. Obrazy choreografa a scénografa Josefa Kocourka jsou inspirované výtvarnými technikami starých mistrů. Některé z vystavených děl jsou vytvořeny technikou lakované vrstvené tempery. Výstava je přístupná v křížové chodbě od 3. do 29. 11. 2016, od 9.00 do 16.00 hod. Vstupné je 50 a 25 Kč. Výstavu pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Klára Mágrová

Autor výstavy: Josef Kocourek (* 1963) absolvoval Hudební fakultu AMU Praha, obor choreografie. Od druhé poloviny devadesátých let dvacátého století navrhuje pro své divadelní projekty kostýmy a scénografii. První samostatné výstavy svých kreseb a obrazů realizoval po roce 2010 v Roudnici nad Labem. Další výstavy instaloval ve Zvoli, Kamenici, Cholupici, na zámku Berchtold a v Benátkách nad Jizerou. Maluje různými technikami. V poslední době je to nejčastěji lakovaná vrstvená tempera. Obrazy jsou odkazem na různá výtvarná období, včetně symboliky starých tvůrců, některá díla jsou inspirována Fénicií, jiná počátky dvacátého století, někdy třeba španělským barokním malířem šerosvitu Francisco de Zurbaránem nebo antickou římskou malbou. Některé obrazy připomínají staré časy, používá techniky čínských vrstvených laků. Kromě obrazů zdobí a vytváří karnevalové masky, škrabošky pražského typu. Od roku 2016 celou výtvarnou produkci signuje značkou FK jako poctu svému pradědečkovi Františku Klenerovi.