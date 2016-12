Vyprávění o atentátu na Heydricha přilákalo do knihovny mnoho občanů

Jedenáctého října tohoto roku uspořádal Spolek přátel Rumburku v prostorách Městské knihovny Rumburk přednášku s tématem atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.

Pravidelní návštěvníci našich akcí by mohli právem namítat, že stejnou přednášku už spolek uspořádal v loňském roce, což je pravda, ale přednášející Roman Liščák nenechal nikoho na pochybách, že téma je jeho srdeční záležitostí. Během dvou hodin strávených v přednáškovém sále bylo jasné, že toto téma je nevyčerpatelné tak, jak historici odhalují jednotlivé střípky vedoucí nás k pravdě. Posluchači mohli nejen nahlédnout na jednotlivé souvislosti vedoucí k nejslavnější akci druhého odboje, do jednotlivých příběhů parašutistů, či otřesně brutálních a chladnokrevných kroků okupační správy při vyhlazení Lidic a Ležáků, ale zamyslet se i nad „náhodným“ sledem výročí, která spolu mysticky souvisí – 24. 10. 1942 bylo v Mauthausenu popraveno 262 československých občanů za „podíl“ na atentátu… 24. 10. 1943 zahynul v Panenských Břežanech po autonehodě nejstarší syn Reinharda Heydricha Klaus… A to nebylo vše, mohli jsme nahlédnout a slyšet citace pitevních protokolů, odhalit jednotlivé mýty filmů o atentátu, včetně toho posledního britského s názvem Anthropoid. Perličkou na závěr byla autentická pistole použitá ve filmu hlavním hrdinou, kterou Roman Liščák získal.

Kdo tuto úžasnou přednášku mohl zhlédnout, určitě nelitoval, ať již z faktického hlediska množstvím sdělených informací, či doprovodnou výstavou, která nabízela repliky zbraní, bomb, aktovek a dalších artefaktů v atentátu figurujících. Pro toho, kdo se nezúčastnil, máme dobrou zprávu. Další pokračování přednášky je plánováno na příští rok a Roman Liščák určitě promine, když sdělím, že pracuje i na ověřování informací spojující naše město Rumburk s městem již neexistujícím – Lidicemi. Budeme se tedy těšit.

Daniel Bosák

Spolek přátel Rumburku