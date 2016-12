Podzimní judistické boje dopadly pro rumburské opět úspěšně

Rok s rokem se sešel a do Rumburku se opět sjeli judisté, aby poměřili své síly. Letos to bylo v sobotu 22. 10. již podeváté. A přijelo jich opravdu hodně. Turnaje se zúčastnilo dvě stě sedmdesát dva startujících z osmadvaceti oddílů. A to i přesto, že část starších žáků a žákyň, kteří byli nominováni na Přebor České republiky, konající se ve stejný den, vyrazila do Jičína. I rumburský oddíl byl „oslaben“ o tři starší žákyně, které nasbíraly během celého roku dostatečný počet bodů v ranking listu, a to o Justýnu Zajícovou, Leonu Tejnarovou a Elišku Bradáčovou. První dvě jmenované k velké radosti trenérů přivezly velmi cenné bronzové medaile. Velká gratulace!

Rumburský turnaj O pohár severu je mezi dětmi velmi oblíbený. Díky dotaci města a štědrosti sponzorů získávají pěkné ceny. V kategoriích do deseti let získá každý startující medaili, diplom i věcnou cenu. V kategoriích žákovských to samé obdrží první tři v každé váze. Navíc se losovaly dvě koloběžky, vyhlašoval se nejtechničtější závodník v každé kategorii, který obdržel sošku bojujících judistů, a družstva bojovala o pohár. K naší radosti dvaatřicet startujících rumburských bojovníků získalo dostatek bodů a ten nejcennější zůstal doma. Na druhém místě se umístil oddíl SK Pro sport Teplice a na třetím místě TJ Lokomotiva Česká Lípa.

Současně s turnajem O pohár severu probíhal v judo klubu v areálu bývalých kasáren seminář danů. Naše dva nejlepší páry, které medailově zasáhly do mistrovství České republiky, své umění předvedly i mladým judistům přímo na turnaji. Byla zrcadlově předvedena královská nageno-kata současně dvěma páry při hudbě. A sklidila bouřlivý potlesk všech přítomných. Seminář pak pokračoval celý víkend, kdy pod dozorem instruktorů judisté nacvičovali různé druhy kat. Ty podrobně rozebírali, natáčeli a zjišťovali, kde mají slabiny, kde dělají chyby. Seminář byl také brán jako přípravný na další soutěž v katách, která se bude příští týden konat v Berlíně.

Všem členům a přátelům oddílu JV Judo Rumburk děkujeme za pomoc při organizaci rumburského sportovního víkendu. Bez vás by to určitě nešlo.

JV Judo Rumburk