Od října máme právo na více preventivních vyšetření

V polovině října nabyla účinnosti novelizovaná vyhláška o preventivních prohlídkách. Ty dosavadní se nijak nemění, i nadále bychom měli jednou za dva roky navštěvovat praktického lékaře, dvakrát ročně zubaře a ženy navíc jednou do roka svého gynekologa. Pojišťovny hradí také několik vyšetření – od 15 let screening nádorů děložního hrdla, od 45 let nádorů prsu a od 50 let nádorů tlustého střeva a konečníku.

Nově si však budeme moci nechat otestovat hladinu cukru v krvi už ve 30 letech, dosud to bylo od 40 let. Glykemie se doteď zjišťovala při první prohlídce u lékaře pro dospělé zhruba v 18 či 19 letech a pak až od 40 let ve dvouletých intervalech.

Pacienti trpící cukrovkou, vysokým krevním tlakem či kardiovaskulárními poruchami zase budou mít od 50 let věku nárok na vyšetření týkající se správného fungování ledvin. Toto vyšetření krve je možné opakovat jednou za čtyři roky.

Malé děti budou plošně vyšetřovány kvůli poruchám autistického spektra. U větších dětí, pokud se u nich v rodině do věku 55 let vyskytla například ischemická choroba srdeční, infarkt, angína pectoris či náhlé cévní mozkové příhody, bude v 7, 9, 11 a 13 letech zjišťována koncentrace cholesterolu.

red, ČTK