Německá televize točila v rumburské Loretě

Německá televizní stanice MDR natáčela 27. a 30. 9. 2016 v Loretě Rumburk. Záběry budou odvysílány 29. 10. 2016 v 18.15 hod. na MDR v pořadu „Unterwegs in Sachsen – auf Karaseks Schmugglerpfaden“. A jak natáčení o putování po stopách loupežníka a pašeráka Johanna Karáska souvisí s Loretou Rumburk? Díky pracovníkům Karáskova muzea v Seifhennersdorfu víme, že J. Karásek (1764–1809) pendloval mezi Královstvím českým a českou enklávou v Sasku. Velmi zbožný loupežník, rodák z pražského Smíchova, chodil v Rumburku ke zpovědi do Lorety ke kapucínovi páteru Ambrosiovi z přilehlého kláštera. Vyhlášený lapka ulevil svému svědomí a pustil se do dalšího pochybného podniku. Díky spisovateli Rostislavu Křivánkovi si návštěvníci Lorety mohou při prohlídce přečíst pověst „Karáskův poklad“. Najdou ji v ambitu, v bývalé zpovědnici.

Klára Mágrová