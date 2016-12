Návštěvníci divadla se pobavili u manželské komedie Rošáda

Dramaturgie divadelní sezony Domu kultury Střelnice Rumburk připravila pro své abonenty na říjen představení brněnského divadelního spolku Frída, který ve středu 12. 10. uvedl manželskou komedii Rošáda. Fiktivní děj, fiktivní manželské dvojice s reálnými prvky reálného života. Úspěšný muž středního věku, Viktor, přijde o práci. Šok, se kterým se velmi těžce vyrovnává, pozvolna nahlodává a ničí zaběhnutý rodinný stereotyp. Jeho žena Laura sice cítí jeho změny chování, ale nechápe je. Snaží se mu pomoci, ale on její pomoc odmítá. Nulová sociální komunikace mezi nimi eskaluje další a další nedorozumění, názorové střety a hádky. A jedné opět dramatické noci Viktor Lauře vyjeví skutečný stav věci. Že je bez práce, že ji neúspěšně hledá, ale nemůže najít, že adoptoval žirafu v ZOO atd. Rodinný mikrovesmír se zhroutil. Do již tak dramatického stavu náhle vstupuje Viktorův bratr Artur a jeho tři sestry. Kolotoč dalších nedorozumění, trapností a šíleností se roztáčí. A jak to dopadlo? Dobře! Všechno zlé pro něco dobré. Laura a Viktor k sobě našli cestu a žirafa, kterou jim ze zkrachovalé ZOO převezli domů, se stala jejich maskotem a trumfem na začátku nové životní pouti.

text i foto Jiří Laštůvka