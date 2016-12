Dvě desetiletí činnosti divadelního souboru připomíná výstava

V úterý 4. 10. se od 17.00 hod. uskutečnila vernisáž výstavy k dvacátému výročí činnosti divadelního souboru Domu kultury Střelnice Rumburk. Divadelníci se na výstavě prezentovali fotkami z jednotlivých divadelních her, kterých nastudovali za uplynulé období celkem jednatřicet. Divadelní soubor odehrál celkem tři sta šedesát šest představení, které zhlédlo neuvěřitelných čtyřicet tisíc diváků. Na vernisáži vystoupil Jaroslav Sykáček, starosta města Rumburku, který ve svém proslovu ocenil práci všech členů divadelního souboru za uplynulé období. Dále poděkoval Jaroslavu Mrštíkovi za jeho dlouholetou činnost na poli amatérského divadla v Rumburku a do dalších let popřál všem hezké role a stálou přízeň rumburských diváků. Za vzájemnou spolupráci mezi vedením domu kultury a divadelním souborem poděkovala Jana Trifanová. Příjemnou atmosféru na vernisáži umocnili hned v úvodu Helga Klinarová a Patrik Engler, členové Rumburského komorního orchestru, kteří zahráli čtyři skladby od Jaroslava Ježka. Výstava potrvá do 30. 10. letošního roku.

V. Šamša