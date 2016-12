Češi volili do krajů a Senátu

Jak dopadla situace na severu Čech a v Rumburku?

V pátek 7. a v sobotu 8. 10. proběhly v České republice krajské a senátní volby. A jelikož jsme demokratický stát, mohl si každý občan starší osmnácti let zvolit toho, koho zrovna on preferuje a s jehož názory, myšlenkovými pochody a vizemi souhlasí. Po sečtení výsledků a rozdělení jednotlivých mandátů začala povolební vyjednávání. Musí se vyřešit otázka budoucí koalice a také to, kdo bude hejtmanem.

Stejně jako v celém Ústeckém kraji vyhrálo i na Děčínsku volby hnutí ANO, které získalo 25,52 procenta voličů. Sociální demokracie skončila druhá a získala 14,16 procenta, třetí byli komunisté, které si vybralo 12,27 procenta voličů. Do krajského zastupitelstva se dostala také ODS a SPD-SPO, celkem tedy pět stran.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje má padesát pět členů. ANO získalo dvacet mandátů, KSČM třináct, ČSSD deset, ODS sedm a koalice SPD-SPO pět. Případná dvojkoalice ANO a KSČM by měla pohodlnou většinu třicet tři hlasů. Těsnou nadpoloviční většinu dvacet osm hlasů by ale mohla mít i případná trojkoalice KSČM, ČSSD a SPD-SPO.

V pětapadesátičlenném krajském zastupitelstvu uvidíme hned devět zástupců z Děčínska. Dalo by se říci, že překvapivě, myšleno v dobrém slova smyslu, dopadly krajské volby pro kandidáty ze Šluknovska. V nově složeném krajském zastupitelstvu by jich mělo zasednout celkem šest (v závorce jsou uvedeny preferenční hlasy, které jednotliví kandidáti získali) – starosta Rumburku Jaroslav Sykáček – ČSSD (717), místostarosta Rumburku Jiří Pimpara – ODS (260), starosta Varnsdorfu Stanislav Horáček – ANO (742), místostarosta Varnsdorfu Josef Hambálek – ANO (727), ředitel jedné ze základních škol ve Varnsdorfu Petr Šmíd – SPD-SPO (501) a lékárník z Dolní Poustevny Petr Vomáčka – KSČM (187). Rumburský starosta Jaroslav Sykáček se nám k povolební situaci také vyjádřil.

„Předně mě těší, že poprvé v historii je takovým mocným způsobem zastoupen nejen okres Děčín, ale i Šluknovský výběžek. Je teď na nás, zejména na „výběžkářích“, abychom dokázali táhnout za jeden provaz. A témata k řešení? Těch je vždy víc než dost. Jedním z nich by ale jistě měla být i v našich končinách dostupná zdravotnická péče zajištěná personálně, materiálně i technicky vyspělou nemocnicí. Náklady s tím spojené ovšem na svých bedrech nesmí nést pouze místní občané, ale rozhodně výraznějším způsobem i Ústecký kraj.“

jap

Rumburk (okres Děčín)

volební účast 29,19 procenta (2577 voličů)

Strana Získané hlasy

ANO 2011 632

Česká strana sociálně demokratická 483

Komunistická strana Čech a Moravy 272

Starostové a nezávislí 268

Občanská demokratická strana 231