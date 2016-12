Rozhledně na Dymníku je sto dvacet let

Město Rumburk tyto narozeniny náležitě oslavilo

Již sto dvacet let mají všichni milovníci turistiky a památek možnost pozorovat z výšky krásy města Rumburku i jeho okolí. Patnáctimetrová rozhledna Dymník totiž v sobotu 24. 9. oslavila toto úctyhodné jubileum. V den oslav nám přálo i počasí, a tak se dobový program mohl rozjet v plném proudu.

Úvodního slova se ujal Martin Louka, všechny přítomné přivítal a odstartoval tak odpolední zábavu. Jako první vystoupil pěvecký sbor Zpěváček ze Základní školy Horní Jindřichov, poté následovala choreografie malých mažoretek z Domu dětí a mládeže Rumburk. Po těchto kulturních vsuvkách představil moderátor i významné hosty. Jmenovitě starostu města Rumburku Jaroslava Sykáčka, místostarosty Aloise Kittla a Jiřího Pimparu, senátora Zbyňka Linharta, krásnolipského starostu Jana Koláře, za Klub českých turistů předsedu oblastního výboru Ústeckého kraje Jana Eichlera, za Lesy ČR Pavla Bika a v neposlední řadě praprasynovce samotného donátora rozhledny Ulricha Wenschuha.

Po krátkých proslovech se několik desítek lidí vydalo zdolat kopec, na kterém proběhlo historické znovuotevření rozhledny. A jelikož byli všichni aktéři oblečeni v dobových kostýmech, celé slavnosti to dodávalo na důstojnosti. Všichni tři herci jsou z Divadelního souboru Domu kultury Střelnice Rumburk, text scénky připravil Václav Hieke z Klubu českých turistů v Krásné Lípě. Atmosféru svým umem vyšperkovali šluknovští trubači a zpěvem pak Krásnolipský komorní orchestr. Díky zajímavému a poutavému vyprávění se všichni přítomní mohli snadno přenést zpět do roku 1896, kdy byla stavba poprvé zpřístupněna. Horskému spolku pro nejsevernější Čechy tehdy věnoval cihlovou vyhlídkovou věž s třiaosmdesáti schody, realizovanou podle projektu rumburského stavitele Josefa Hampela, městský radní Augustin Wenschuh. Na jeho počest byla rozhledna (515 m n. m.) zvána rovněž Augustova. Prosklená vyhlídková terasa nabízí výhled na Rumburk i rozhled do Lužických hor, na Hvozd, Ještěd, Vlčí horu a německý Kottmar. Roku 1996 a opětovně 2008 došlo k celkové rekonstrukci rozhledny. Celoroční provoz zajišťuje KČT Krásná Lípa. Od roku 2010 je rozhledna jedním ze zastavení naučné stezky Dymník, vybudované Lesy ČR.

Po hereckém vystoupení byla odhalena pamětní deska a lidé využili i možnost vystoupat na ochoz, kde už se před nimi rozprostírala nádherná příroda severních Čech. Na parkovišti zatím probíhaly další kulturní akce. K poslechu hrála například country kapela Ruksak, oči návštěvníků potěšil patřičně oděný taneční soubor The Wings z Liberce. Hladoví a žízniví návštěvníci se mohli posilnit u občerstvovacího stánku. Kdo chtěl, mohl si poslechnout komentovanou a naučnou výstavu fotografií, kterou připravila Ester Sadivová, pracovnice rumburského muzea. Od pravého poledne mohli lidé využít také oblíbené lety vrtulníkem, na které se stály dlouhé fronty a pilot létal téměř až do večerních hodin.

„Celá akce se vydařila úžasným způsobem. Štěstí nám všem dopřálo i stále ještě hřejivé slunce, takže jsme si sto dvacáté narozeniny naší rozhledny patřičně užili. Rád bych proto vyslovil veliké poděkování celému týmu pořadatelů, kterým se v den D všechno povedlo na výbornou. Díky nim se oslavy výročí naší rozhledny staly krásnou tečkou za babím létem,“ doplnil k vydařené akci starosta Jaroslav Sykáček.

