V Rumburku se bude hrát a zpívat na počest sv. Lukáše a W. A. Mozarta

V sobotu 22. 10. od 17.00 hod. vystoupí v klášterním kostele sv. Vavřince vedle Lorety Rumburk Rumburský komorní orchestr. Během koncertu ke cti sv. Lukáše posluchači uslyší skladby W. A. Mozarta. Koncert se pořádá jako připomínka svátku sv. Lukáše (18. 10.), patrona umělců. Připomene se jím dvě stě šedesát let od narození a dvě stě dvacet pět let od úmrtí hudebního skladatele a klavíristy Wolfganga Amadea Mozarta. Program koncertu: Sonata in C, Agnus Dei, Malá noční hudba – 1. věta, Exultate Jubilate.

Sólisté: Helena Krausová (zpěv), Helga Klinarová (housle), Patrik Engler (fagot). Dirigenti: Patrik Engler, Milan Koršo.

Koncert pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Dům kultury Střelnice Rumburk. Vstupné dobrovolné.

Klára Mágrová