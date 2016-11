Florbalový tým FBC Šluknovsko spouští první nábory

Ačkoliv je florbalový projekt FBC Šluknovsko v zárodku, již nyní se může pochlubit zajímavou členskou základnou. Téměř celý uplynulý rok se pravidelně schází v hale u koupaliště v Rumburku přes třicet dětí, které vytvořily kostru nově budovaného florbalového klubu. Celému vzniku bude asistovat jeden z největších klubů v České republice – FBC Česká Lípa, jenž se stane hlavním garantem tohoto záměru.

Myšlenka spojení amatérského florbalu ve Šluknovském výběžku s tím závodním v České Lípě vznikla díky dlouhodobému hráčskému propojení, šéf šluknovské akademie Petr Vondráček několik let obléká modrobílé barvy České Lípy v první lize mužů a i několik mladších hráčů do České Lípy dojíždí za soutěžním florbalem. „Snažili jsme se vytvořit pro děti takové podmínky, aby nemusely za florbalem dojíždět, ale aby florbal dojel za nimi. Reagujeme na velkou poptávku po florbale, která severu Čech nyní je,“ přibližuje myšlenku manažer českolipských florbalistů Štěpán Slaný. Záměr celého projektu je ve vybudování kompletní mládežnické struktury u dívek i chlapců, nyní jsou v ligových soutěžích přihlášeny již dorostenky a dorostenci, ti mají za sebou i první domácí turnaj, kde vybojovali ve skvělé domácí atmosféře první historický bod po remíze 6:6 s Mostem. „Nyní máme v klubu přes třicet dětí, které trénují dvakrát týdně, chceme postupně přihlašovat nižší ročníky do soutěží a tím budovat kompletní strukturu. Máme velmi dobré zázemí v naší sportovní hale v Rumburku, která je v dobrém dosahu pro všechny děti z výběžku. Chceme také tímto krokem reagovat na zvýšení sportovní nabídky pro místní děti, především pro dívky zde moc vyžití není,” vysvětluje rumburský florbalový patriot Petr Vondráček.

K vyzkoušení tohoto sportu není v podstatě potřeba nic, stačí přijít v úterý či čtvrtek do sportovní haly a zapojit se do tréninků. „Dáme možnost vyzkoušet si náš sport úplně každému, máme testovací měsíc zdarma, během toho děti zjistí, zda je florbal osloví a budou ho hrát i nadále. Chceme také začít úzce spolupracovat s místními školami, přes které budeme šířit naše nábory a pořádat pro ně zajímavé florbalové akce.“