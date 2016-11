Druhou zářijovou sobotu padaly koše

V sobotu 10. 9. se na hřišti ZŠ U Nemocnice konal již sedmnáctý ročník streetballového turnaje pořádaného oddílem basketbalu TJ Rumburk s podporou města Rumburk a ve spolupráci s Basketbalovou akademií Šluknovska Schrödingerova institutu. Do turnaje se letos přihlásilo celkem sedmdesát pět hráčů, z toho třicet dva dětí a mládeže a čtyřicet tři dospělých. Jako většinou se soutěžilo ve čtyřech kategoriích, a to v kategorii smíšených družstev do třinácti let, v kategorii smíšených družstev do šestnácti let, v kategorii ženy šestnáct plus a samozřejmě v kategorii muži osmnáct plus. Poslední z uvedených kategorií byla již tradičně kategorií nejpočetnější.

Přestože se jednalo již o sedmnáctý ročník, i tentokrát nám počasí přálo a mohlo se hrát na venkovním hřišti. Nad účastníky turnaje tak opět bdělo samo nebe. Osmnáct tří až pětičlenných družstev se do bojů pod bezednými koši zapojilo krátce po desáté hodině dopolední, a to po zhlédnutí pěkného tanečního vystoupení děvčat trenérky aerobiku Aleny Košnarové. Přestože si většina hráčů basketbalu chtěla hlavně dobře zahrát a pobavit se, bylo se opravdu na co dívat. Tempo hry a dobrou náladu pomáhali hráčům udržovat nejen diváci a reprodukovaná hudba, nezklamal ani náš oblíbený moderátor a zároveň účastník turnaje Milan Polívka. Poděkování si zaslouží také obsluha stánku s chutným občerstvením.

I přes pohodovou a přátelskou atmosféru přinesl turnaj skutečně napínavé zápasy a došlo také na oblíbenou soutěž ve střelbě trestných hodů pro všechny zúčastněné včetně diváků, i na divácky atraktivní soutěž ve smečování. V kategorii „mix do třinácti let“ nakonec zvítězil tým „Ufoni“, přestože mu druhý tým této kategorie „Černí draci“ rozhodně nic nedal zadarmo. V kategorii „mix třináct až šestnáct let“ první místo obsadil tým „Mini“ a obhájil tak loňské vítězství. Na druhém místě v této kategorii skončil tým „Selskej rozum“ a třetí příčku obsadil tým „JBMNM“.

V kategorii „ženy šestnáct plus“ zvítězilo družstvo „B-Girls“, v kategorii „muži osmnáct plus“ skvěle sehraní „Trenéři“. Soutěž ve střelbě trestných hodů vyhrál René Polák a smečařskou soutěž Jakub Relich. Vítězové si odnesli věcné ceny a všichni účastníci turnaje tričko s logem turnaje pro rok 2016.

Srdečně gratulujeme vítězům a velice děkujeme všem hráčům, fanouškům, sponzorům a organizátorům za účast a pomoc. Již teď se můžeme všichni těšit na další ročník rumburského streetballového turnaje.

Jiří Tillner