Gymnázium – 110 let uplynulo, 111. rok začal…

V neděli 18. 9. uběhlo sto deset let ode dne, kdy tehdy nově zřízené Státní reálné gymnasium v Rumburku přivítalo do svých řad prvních šedesát tři žáků. Ačkoli ještě škola nesídlila ve své současné budově, do které se přestěhovala až od školního roku 1909/10, začala si již tehdy budovat pověst stabilního pilíře pro ty, kteří chtějí získat kvalitní vzdělání, jež jim umožní dále studovat na jimi vybrané vysoké škole.

Od této doby prošly nepřehlédnutelným vstupním portálem budovy postavené ve stylu vídeňské secese tisíce studentů nejen ze Šluknovského výběžku. I letos prvního září jejich kroky následovalo sedm desítek nových žáků osmiletého a čtyřletého oboru, aby se i oni později již jako úspěšní maturanti stali součástí mnohaleté historie školy.

Při slavnostním zahájení v nově zrekonstruované aule školy přivítala nováčky v řadách studentů a jejich rodiče ředitelka školy Lenka Laubrová, jejíž úvodní slovo doplnili současní i bývalí studenti školy – Daniela Váchová, Martina Vinšova a Ondřej a Martina Pavlasovi, kteří všem zpříjemnili první den v novém prostředí svými pěveckými a klavírními vystoupeními.

V následujících dnech je pak čekala řada nových zkušeností a zážitků. Jedním z nich bylo i seznámení se všemi prostorami budovy, která sto deset let své existence oslaví za několik let a jejíž vnitřní zařízení v posledních letech prošlo výraznou obnovou. V chodbách, zdobených nejen zachovalými přírodovědnými sbírkami, ale i výtvarnými díly žáků školy, budou tito nováčci, stejně jako mnozí jiní před nimi, pravděpodobně zpočátku bloudit a hledat ty správné dveře, za kterými se skrývá potřebná učebna, či kabinet, ale brzy se v nich budou pohybovat s takovou jistotou, jako by zde byli odjakživa.

Přejme jim tedy, aby se stejně jistě pohybovali v následujících letech nejen po skutečných chodbách, ale i na pomyslné cestě za dalším vzděláním a rozvojem, na kterou se jako studenti Gymnázia Rumburk vydali a na jejímž konci je v budoucnu čeká maturitní zkouška a vysokoškolské studium.

rrn