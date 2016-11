Zbrusu nová tančírna Balahala

Začátkem léta avizovala tančírna Balahala stop stav přes měsíc

červenec, ale také kompletně nový koncept tančírny už od měsíce

září. Na co všechno se připravit a na co se těšit?

„Výběžek potřebuje nejen tančit, ale také se kulturně rozvíjet, bavit se, odpočívat. Změna konceptu tančírny Balahala přišla přirozeně, za celý rok, co tančírna funguje, jsme vypozorovali to, co lidé potřebují, co vyžadují,“ říká kavárník Vojtěch Lehroch. Týdenní program tančírny budou teď tvořit kavárenské dny a sebedestrukční dny, během kterých by si měl každý člověk přijít na své.

„Kavárenské dny budou každé pondělí a středu. Budeme se soustředit na pravidelné kulturní aktivity, jako je poslech LP desek na našem gramofonu, promítání nebo jen příjemné popíjení kávy a čaje. Také nabídneme takzvanou hodinu seniorů, během které bychom chtěli realizovat velkou řadu aktivit, jako je například bingo, také tu máme šachový stoleček, který bude vždy k dispozici. Po obědě zase proběhne siesta, v rámci které každý, kdo přijde, dostane zvýhodněně kávu a zákusek,“ říká Vojtěch.

„Kulturních akcí je ve výběžku pomálu, ale to se snad od září změní. Každou středu bude od 18.00 až do 20.00 hod. probíhat v tančírně pravidelně nepravidelná akce, jednou to bude například OPEN MIC, nebo hudební jamování pod taktovkou Reného Habicha. Nebudou chybět ani vernisáže výstav,“ dodává Anna Doušová, manažerka kulturního programu.

Sebedestrukční dny, jak ráda říká ředitelka Schrödingerova institutu Gabriela Doušová, má pod vedením Alena Košnarová, která sama vede některé z lekcí. Během těchto dnů zůstávají na programu lekce tanců, aerobního a posilovacího cvičení.

Jako třešnička na dortu je snad jen to, že během kavárenských dnů naleznete v tančírně aktuální tisk, ale také kávu s sebou, a to i v brzkých ranních hodinách, příjemnou obsluhu na baru a možnost si zatančit i zacvičit na jednom místě. Pro ty, kterým by se nelíbila nabídka knih v přístupné knihovně, je jako záchrana volně přístupný internet. Místo je to opravdu pro všechny a nabízené nápoje také, protože jsou k dispozici za dobrovolný příspěvek. Stálý a oficiální program naleznete na začátku září buď přímo v tančírně Balahala, nebo na webových a facebookových stránkách tančírny.

Erwin