Začátek sezony rumburským fotbalistům nevyšel

3. kolo, Oldřichov, 10. 9.

TJ Oldřichov 3:1

FK Rumburk

Opět jsme horko těžko dávali dohromady sestavu, protože někteří hráči se z různých důvodů nemohli dostavit k utkání. Přesto byl celý první poločas vyrovnaný a obě mužstva se snažila o rychlý přechod do útoku, a tak diváci viděli zajímavý souboj s nebezpečnými situacemi na obou stranách. Nám se podařilo v 19. minutě vstřelit úvodní branku, když si na přímý volný kop od půlící čáry naběhl Chlada a hlavou se nemýlil. Škoda, že tento stav nevydržel až do poločasové přestávky. Ve 41. minutě děláme chybu, naším nedůrazem nedokážeme míč odehrát do bezpečí a domácí nahrávají zcela volnému útočníkovi, který se řítí na naši branku. Trefuje tyč, ale k naší smůle se míč odráží na hlavu vracejícího se Pokorného a ten si nechtěně dává vlastní gól.

Druhý poločas byl opět vyrovnaný, ale domácí byli efektivnější v koncovce. O osudu utkání rozhodla druhá branka v naší síti, při které měli domácí velké štěstí, protože z našeho pohledu asistent rozhodčího přehlédl dvoumetrový ofsajd. Tato branka se na chvíli na našem výkonu podepsala a rozhodla o výsledku utkání. Hráči se začali věnovat více rozhodčímu, než hře. Za tuto nesoustředěnost jsme byli potrestáni další brankou. Tak jako v minulém zápase děláme v 55. minutě hrubou chybu v obraně a domácí útočník postupuje sám na našeho brankáře a nedává mu žádnou šanci. V závěru jsme se ještě pokusili změnit stav utkání, ale domácí, přestože jim docházely síly, své vítězství bezpečně uhájili.

Hodnocení trenéra: Tak jak jednotliví hráči přistoupili k utkání, takový je i výsledek. Jestliže hráči nepřehodnotí svůj postoj k fotbalu a hlavně ke kolektivu a budou svoji energii věnovat něčemu úplně jinému, jejich výkon nebude mít odpovídající úroveň. Nyní je to jen na nich, jak se k situaci postaví.

2. kolo, Jiříkov, 3. 9.

FK Rumburk 2:3

FK Jiskra Modrá

V dalším kole jsme přivítali ambiciózní tým Modré, který se netají tím, že se chce hned vrátit do krajského přeboru, ze kterého minulou sezónu sestoupil. Hned od začátku utkání měla hra náboj, stále se na hřišti něco dělo, a dokonce jsme si vypracovali několik příležitostí. Ta největší však skončila na tyči hostující branky. A jak je ve fotbale pravidlem, když nedáš, dostaneš. To se také hostům povedlo. Ve 22. minutě, po kombinaci středem hřiště, vstřelili úvodní branku. Paradoxně nás inkasovaná branka „nakopla“ a podařilo se nám po pěkné kombinaci ve 30. minutě vyrovnat stav utkání Ruzsem.

Ve druhém poločase se nám bohužel přestala dařit kombinace, jelikož jsme si nedokázali přesně přihrát. Zkušený hostující tým toho dokázal využít a dal nám dvě branky. Naši hráči ale nesložili zbraně a snížili na rozdíl jediné branky. V 80. minutě, po zahrání rohového kopu, se odražený míč dostal k Pokornému a jeho dorážka skončila za brankovou čarou. V posledních deseti minutách jsme vsadili vše na útok a hosté se jen bránili. My jsme měli ještě pár pěkných náznaků, ale koncovka se nám nevydařila, hosté se ubránili a připsali si další vítězství.

Hodnocení trenéra: Velká škoda našich neproměněných šancí, protože za předvedený výkon jsme si minimálně bod zasloužili, ale soupeř využil našich zbytečných chyb v obraně.

1. kolo, 27. 8.

TJ Střekov 6:1

FK Rumburk

Bohužel hned první mistrovské utkání jsme nezvládli a hodně vysoko prohráli. K utkání jsme nezajížděli kompletní a na předvedené hře to bylo znát. Absence hráčů se projevila, jelikož museli nastoupit i hráči, kteří byli ještě zraněni a v týdnu jen lehce trénovali.

První poločas byl až do 35. minuty vyrovnaný a obě mužstva bojovala hlavně s velkým vedrem. Jenže v tento čas rozhodčí velmi přísně nařídil pokutový kop a domácí vstřelili úvodní branku. Hned o dvě minuty později dělá náš obránce hrubou chybu a přihrávku nasměřuje na domácího útočníka, který nedává našemu brankáři žádnou šanci, když na něj postupuje zcela sám. Tímto výsledkem skončil první poločas.

Jenže ani po přeskupení naší sestavy ve druhém poločase se nám nedařilo a ve 48. minutě jsme opět po hrubé chybě našich stoperů inkasovali potřetí a naše hra se rozpadla jak „domeček z karet“. Od této chvíle jsme přenechali aktivitu domácím a ti toho dokázali zkušeně využít. V útoku jsme si vypracovali také několik příležitostí, ale v obraně jsme hořeli. Pět minut před koncem jsme i my vsítili čestnou branku, když se trefil debutující šestnáctiletý David Holubek po přihrávce od Chlady. V závěru jsme ještě jednou inkasovali.

Hodnocení trenéra: Výsledek je pro nás velmi krutý, ale jakým naivním způsobem bráníme, tak se nesmíme divit. Hráči k obranným úkolům přistupují nezodpovědně a hlavně lehkovážně a potom je výsledek takový, jaký je. Dalším faktorem byla naše stále se opakující nepřesná přihrávka, trpěla naše kombinace a nedařil se rychlý protiútok.