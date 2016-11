Výstava fotografií České Nizozemí se představuje v Loretě Rumburk

V Loretě Rumburk jsou od 6. 8. k vidění černobílé fotografie Jiřího Stejskala. Snímky z posledních čtyř let přináší seznámení s Českým Nizozemím, oblastí nejsevernějších Čech. Fotografu a grafikovi J. Stejskalovi z Jiřetína pod Jedlovou tu učarovaly poutní kaple, křížové cesty, sakrální stavby, hřbitovy a krajinné dominanty. Výstava nabízí svébytný pohled na Šluknovsko. Čtyři desítky fotografií přibližují krásy liduprázdné krajiny, v níž dosud najdeme otisky činorodého života dávných obyvatel. Výstava „České Nizozemí“ je v ambitu rumburské Lorety přístupná od úterý do soboty, od 10.00 do 17.00 hod. Potrvá do 29. 10. 2016. Vstupné je 50 a 25 Kč.

Klára Mágrová