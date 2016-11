Slavnosti města Rumburk 2016

Letos se slavnosti města konaly v Parku Rumburské vzpoury. Program byl hlavně v sobotu velice pestrý, pro děti spousta atrakcí a osvědčené soutěže. Návštěvnost byla dopoledne slabší, park se začal plnit až kolem šestnácté hodiny. Na vystoupení sourozenců Slepčíkových, Lenky Dusilové, Petra Nagyho a Bena Cristovaa už byla hlava na hlavě. Atmosféra byla báječná, účinkující byli též spokojeni. Na internetu je již video, kde hodnotí průběh pátečních slavností místostarosta Jiří Pimpara. Chválí dobrý program a mimo jiné konstatuje, že „park je ideální prostředí, je zde samozřejmě možné vybírat i vstupné.“ To mi připomnělo sobotní dopoledne na náměstí, kdy jsem potkala sousedku se dvěma malými dětmi. Ptala jsem se jí, jestli půjde do parku. Řekla, že ne, protože je to pro ně moc peněz. Rodiče 240 Kč + děti 120 Kč = 360 Kč + nějaká útrata. Nedalo mi to a podívala jsem se na internet, jaké vstupné na slavnostech města mají jinde. Čekalo mě velké překvapení. Z internetových stránek měst, která mají uveřejněn program i vstupné, jsem našla zpoplatněné slavnosti ve Varnsdorfu. Tam ale zaplatí pouze rodiče dvakrát 80 Kč = 160 Kč, děti do 140 cm vstup zdarma (RCZ Rammstein Tribute Show s pyrotechnickými efekty, ohňostroj, Josef Vojtek, Marek Relich, sourozenci Slepčíkovi). Dále uvedu akce tohoto typu v některých městech a vstupné, pokud je uvedeno i vystoupení kapel. Během dne jsou akce pro děti velice podobné.

•Doksy – město Doksy pořádá festival Rock sy Doksy, vstupné 60 Kč (Bonux, Michal Braxatoris, The Viv, Petr Novák revival, Geronix)

•Jítrava – Svatopankrácká pouť, vstupné 50 Kč, děti zdarma (Medvěd 009, Kůlna Band – rockńroll, Wild Fire – ohňová show)

•Vysoké Mýto – vstup zdarma (Last Road PL metal, Cate – rock, Halting Perception – Korbach, Nie, Stromboli – M. Pavlíček, B. Basiková)

•Česká Lípa – vstup zdarma (Monkey Business, Miro Šmajda, Kapela Gipsy, Traband)

•Doksy – vstup zdarma (naivní divadlo Liberec, ukázka předení lnu, dílničky, tisk na plátno, výroba papíru)

•Žatec – vstup zdarma, Žatecká Dočesná (Vašo Patejdl, UDG, Honza Nedvěd, Alice a Dan Bárta, Visací zámek, Doga, Wohnout, Aneta Langerová)

•Šenov u Ostravy – vstup zdarma (Turbo, Palas Dance, AC/DC Revival, světelná a ohňová show, k tanci a poslech Coverband)

•Dále vstup zdarma – městské slavnosti Uničov, Nový Bor, Litomyšl

A tak mě napadá, jakpak to dělají v jiných městech, že mohou lidem dopřát na slavnosti vstup zdarma?

Jiřina Holubková