Prvňáčci zahájili nový školní rok

Po dlouhých prázdninách se všechny děti vrátily zpátky do školních lavic. Některé z nich už to tam moc dobře znají, pro prvňáčky to však bylo něco úplně nového. Za doprovodu rodičů a příbuzných, s naplněnými kornouty v ruce, mohli hrdě zaujmout své místo ve třídě. Tam je přivítaly paní učitelky společně s představiteli školy i města. Pan starosta si pro letošní rok vybral Základní školu Tyršova, která v uplynulých dvou měsících prošla rekonstrukcí a nyní i zvenčí působí reprezentativně. Níže si můžete přečíst jeho reakci na první školní den.

jap

Je příjemné připomenout si školní léta, i když z pozice „toho pána, co nám přišel něco říkat“. Prvního září je den, kdy pravidelně zahajuji školní rok na rumburských školách – většinou prvňáčkům. Neříkám toho mnoho, užívám si jejich vyjukané pohledy plné nadšení a obav zároveň. Za měsíc, až se rozkoukají, už budou ti malí rošťáci popichovat spolužačky a spolužáky s šibalským úsměvem na rtech. Doma se to dozvíte až z žákovské knížky, i moji rodiče v ní občas něco našli. Šibalsky se teď směju i já, neboť jsem léty poučen a vím, že jediným učitelem, kterému se podaří někoho vychovat, je život, nebo se pletu?

Takže prvňáčkům zdar!

Jaroslav Sykáček

starosta města Rumburk