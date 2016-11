Při návštěvě pramenů Mandavy zažily smutek a zklamání

„Není nad osobní zkušenost a zážitek,“ to je motto, kterým se řídí i pracovníci nízkoprahového klubu pro děti a mládež v Oblastní charitě Rumburk. Avšak to, co viděli během cyklovýletu koncem prázdnin, toho bychom je raději ušetřili.

Každá z činností v klubu je zaměřena na poznávání a získávání nových dovedností a znalostí. Cílem nízkoprahového klub je, kromě jiného, dětem ukázat i krásy blízkého okolí, v němž žijí, a především jim nabídnout aktivní trávení volného času namísto sezení u počítačových her, dopisování si na Facebooku nebo jiných sociálních sítích, nebo snad experimentování s návykovými látkami. A právě letní prázdniny, kdy děti mají více volného času, než během školního roku, jsou pro pracovníky klubu v tomto směru náročnější.

Prázdninový program klubu je vždy každý den nabitý zajímavými akcemi. Do prázdninového programu jsou zařazovány jak besedy na preventivní témata, např. „Šikana“ a „Nebezpečný internet“, tak sportovní aktivity. Mezi nejoblíbenější z nich patří cyklovýlety. Letos tomu nebylo jinak a tak se účastníci podívali do Doubice, Kyjovského údolí i k pramenům Křinice a Mandavy. Bohužel právě u pramenů říčky Mandavy, oblíbeného výletního místa, na ně čekalo veliké zklamání.

„Vždy se tu osvěžíme ze studeného pramene, opékáme si párky, děti se učí zásady rozdělávání ohně v přírodě a mnohé další, nejen z oblasti ochrany přírody. Novinkou je pro mnohé informace, že řeka Mandava protéká přes Staré Křečany, Rumburkem, Varnsdorfem a potom na německém území Žitavou, vlévá se do Lužické Nisy a přes Odru odtéká do Baltského moře. Naopak vody nedaleko pramenícího Brtnického potoka tečou do Severního moře. Bohužel letos se zde setkaly jen s tím, co napáchali vandalové. Byli jsme proto všichni zklamaní a smutní, co dokáží někteří lidé udělat. Turistické místo bylo zničené, lavičky i stůl, altán i krytí pramene říčky Mandavy,“ sdělil pan František Škoda, pracovník klubu.

Pokud budou členové KČT Rumburk toto významné místo, kde se nachází rozvodí říčky Mandavy a cca půl kilometru vzdáleného pramene Brtnického potoka, opět obnovovat, rádi s klienty nízkoprahového klubu přidáme ruku k dílu.

Martina Škodová