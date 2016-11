PÍŠETE NÁM

Tímto příspěvkem se chci zmínit o problému, který je teď před krajskými volbami velmi aktuální. Dva roky jsme chodili okolo vývěsní skříňky zdejší organizace ČSSD umístěné na sídlišti V Podhájí u samoobsluhy. Celou tu dobu jsme tam viděli stále stejné tváře z kandidátní listiny do zastupitelstva z roku 2014, nyní už značně vybledlé. I přes upozornění některých členů strany i jejich předsedy p. Pokorného se stále na kritizované věci nic nezměnilo, rozhodl jsem se proto napsat tento článek.

Nyní v pátek 9. 9. došlo v této kauze ke změně. Někomu už došla trpělivost a skříňku poškodil a foto s kandidáty z roku 2014 bylo pohozeno do trávy. Jedna z možností byla, že se mu kandidáti taky nelíbili, druhá možnost je, že už začal v Rumburku předvolební boj před krajskými volbami. Vedení strany by si mělo uvědomit, že na sídlišti mají také své voliče a do budoucnosti se k nim chovat vstřícněji než doposud.

Josef Těšík