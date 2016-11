Pamětníci, zavzpomínejte na rumburský fotbal

odpověď na článek z RN č. 15

Vážená paní redaktorko,

před pětačtyřiceti lety jsem se z Rumburku odstěhoval, ale pravidelně tam jezdím a vždy si koupím Rumburské noviny. Rád bych se vyjádřil k článku pana B. Mayera – Pamětníci, zavzpomínejte na rumburský fotbal. Chtěl bych mu touto cestou pomoci a některé věci upřesnit.

K memoriálu Mirka Hubeného se s úctou k němu nechci, ani nemohu vyjadřovat. Otištěná fotografie je z roku 1963 a hráč vedle p. Satlera se jmenuje Jiří Klír. Pro zajímavost, vzadu stojí asi čtyři diváci. Přestože dnešní žáček přípravky má za měsíc více fotek než my za celou kariéru, tak bych chtěl p. Mayera ujistit, že nějaká fota z té následující generace existují. Já je nechám naskenovat a během podzimu je pošlu a můžete mu je pak i předat. Když už se o nás p. Mayer zmiňuje, tak mé příjmení se píše Witz, ne Vic a spolu s J. Vlkem a J. Klozem jsme v roce 1963 hráli za dorost, na který v této době chodilo daleko více diváků, než na A mužstvo. To mohou čtenáři posoudit, až zašlu slíbené fotografie. Ale již v sezóně 1964/1965 jsme všichni tři hráli stabilně za A mužstvo, společně s o málo starším K. Pohlem v tehdejší třetí nejvyšší soutěži v Československu. Tehdy byla první liga o čtrnácti mužstvech, sedm českých a sedm slovenských, a druhá liga o dvanácti mužstvech. Česká a Moravská a hned takzvaný Župní přebor, kde hrál Rumburk s Libercem, Jabloncem, Ústím nad Labem, Chomutovem, Varnsdorfem atd. Chodilo kolem 1500 diváků. A hlavně, ani s jedním jmenovaným mužstvem jsme doma neprohráli. Ale i zde musím p. Mayera poopravit. A to, že vše se odehrálo na hřišti u Mandavy. A právě na toto hřiště máme ty nejlepší vzpomínky. Jak se přešlo na stadion, tak to už šlo s rumburským fotbalem z kopce. Ještě z hřiště na Mandavě jsme my čtyři odešli na vojnu a Rumburk během těch dvou let sestoupil do první A třídy a už to nebylo ono. Ještě s K. Pohlem a J. Klozem jsme po návratu z vojny pomohli Rumburku k postupu do krajského přeboru, ale já potom natrvalo odešel.

K poslaným fotkám se ještě blíže vyjádřím. Chtěl bych touto cestou pozdravit p. Mayera a všechny fotbalové příznivce a Vám poděkovat, že umožňujete čtenářům nahlédnout do historie rumburské kopané. Loučí se bývalý hráč Rumburku a Varnsdorfu.

Milan Witz, Žižkov