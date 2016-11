Kriminálka Rumburk

Co se stane, když se agenti z velkoměsta musí přesunout do malého městečka na severu Čech a mají zde řešit případy, na které ani sama policie nestačí? To je Kriminálka Rumburk!

 Žánr: krimi/komedie

 Stopáž: 50 minut

 Lokace: Rumburk a blízké okolí

 Scénář a režie: Petr Číla

 Produkce: Vandej studio

Hrají: Veronika Kremzová, Tomáš Brandejský, Ondřej Obergruber, Oldřiška Jeřábková, Jakub Trmal, Karel Lemfeld, Patrik Púdelka, Kateřina Doležalová, Filip Uskokovič a mnoho dalších

 Premiéra: pátek 30. 9. 2016, 18.00 a 19.30 hod., DK Rumburk

Film vypráví příběh několika agentů, kteří se v Praze flákali a měli se… prostě blaze, a tak je vrchní velitel přesunul někam, kde to má grády – do Rumburka, což je město na severu Čech ve Šluknovském výběžku. Zde jsou problémy na každém rohu a ani policie si s tím už neví rady. Agenti v Praze ale samou leností téměř všechno zapomněli. Musí sehnat nové členy do týmu, kterým nebude vadit pracovat přesčas a téměř zadarmo, zrekonstruovat svoji novou (zchátralou) budovu a mimo jiné vyřešit i několik (možná spíše pár) případů.

Dokáží rozmluvit dívce, aby ukončila svůj život skokem ze střechy? Zjistí, kdo jel příliš rychle na přechodu u autobusové zastávky? Vystopují ztracený šéfův telefon? Zvládnou uhasit mohutný požár u vlakového nádraží a objeví způsob, jak bez vyplacení výkupného získat nazpět svého ukradeného agenta? To vše se dozvíte až ve filmu, který se natáčel na nejrůznějších lokacích po celém Rumburku. Agenti navštíví hřbitov, nádraží, rumburské parky, gymnázium, obchod s potravinami i autobusové zastávky. Prozkoumají nemocnici, cukrárnu i obchodní dům a povečeří v jedné z rumburských restaurací.

Kromě samotného filmu se můžete těšit také na spoustu překvapení, které na jiné celosvětové premiéře jen tak neuvidíte. Od 21.00 hod. proběhne v baru vedle kinosálu velká afterparty, na kterou jste všichni zváni. Těšte se na focení, autogramiádu, prodej předmětů s logem Vandej studia a Kriminálky, pokec s herci a tvůrci, historky z natáčení, a když to stihneme, tak i bonusové scény a vystřižené záběry.

red