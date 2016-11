Jiří Pavlica a Hradišťan & Vlasta Redl s kapelou

pátek 7. 10. | 19.00 hod. | DK Střelnice Rumburk | vstupné 390/490/550 Kč

Dnes již legendární projekt, který se mnohým vryl do paměti pod názvem jedné z písní Vandrovali hudci, boural na přelomu osmdesátých a devadesátých let koncertní sály. Oslovil tisíce lidí jedinečným spojením folku, bigbítu a lidové hudby. Byla to jedna z prvních vlaštovek hudby, které se až později začalo říkat „world music“. Když se jej loni rozhodli Vlasta Redl s Jiřím Pavlicou oživit, přilákálo spojení Hradišťanu s Redlovou kapelou do šesti letních amfiteátrů na osm tisíc diváků. Pro letošek pak muzikanti zamířili do koncertních a divadelních sálů, a to ve dvou vlnách – jarní a podzimní. Měsíc před zahájením byla většina jarních koncertů vyprodána nebo se doprodávaly poslední lístky.

Třináct muzikantů na pódiu znamená, že Pavlicův Hradišťan i Redlova kapela hrají v plných sestavách. Nejprve každý ansámbl samostatně, aby pak na většinu z více než dvou a půl hodinového setu spojily své síly. V rovnocenném partnerství, v němž nikdo není hostem, potěší auditorium originálním amalgamem čirého muzikantství, poučeného ze všech podnětných tvůrčích zdrojů, od folklóru, world music, rocku až po vážnou hudbu. Kromě písní z původního programu si muzikanti připravili i řadu novinek.

„Jednou za mnou přijel Vlasta s lahví, že se mu stýská po tom, jak skvěle se nám před těmi více než dvaceti lety hrálo. Dost mne překvapil, ale pak jsme si řekli, že to zkusíme,” objasňuje Jiří Pavlica, jak došlo k tomu, že se po letech oba přátelé s kapelami opět setkali na pódiu. „To, že se loňské koncerty líbily, svědčí o tom, že se naše vzájemná muzikantská chemie s lety nevytratila. A tak vyjíždíme se svými hudci znovu na vandr,” dodává iniciátor Vlasta Redl.