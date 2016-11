Dům dětí a mládeže vás vítá v novém školním roce

Pro ty, kteří si ještě nenašli čas podívat se na naši novou nabídku kroužků, tu máme stručné shrnutí naší činnosti v novém školním roce 2016/2017. Stejně jako každý rok, tak i letos jsme pro vás otevřeli na padesát zájmových kroužků různého zaměření. Od výtvarných, rukodělných, sportovních, technických, hudebních i tanečních. Zkrátka si tu každý najde právě to, co ho zajímá, a v čem by se mohl zdokonalit nebo se naučit něco nového. I tento rok jsme se snažili, aby nabídka kroužků nebyla jen pro školáky, ale i pro dospělé a děti od jednoho roku věku i rodiče s dětmi. Z důvodu rekonstrukce kotelny je činnost kroužků posunuta od 3. 10.

Do zájmového útvaru se můžete hlásit po celý rok, přijít na jakoukoli schůzku, podívat se, promluvit si s vedoucím kroužku. První hodina je vždy zdarma. Těšíme se na vaši návštěvu u nás v Domě dětí a mládeže. Najdete nás i na Facebooku a webových stránkách www.ddmrumburk.cz.

za DDM Dana Steránková