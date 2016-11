Chovatelé z Mikulášovic se zúčastnili olympiády v Rumburku

Nebyla to sice olympiáda v Riu, nýbrž v Rumburku a nejednalo se o olympiádu sportovní, ale o celostátní olympiádu mladých chovatelů. Nebyla však o nic méně významná či zábavnější pro její účastníky. Z kroužku mladých chovatelů v Mikulášovicích jsme měli ve hře dvě soutěžící, když ta třetí se bez důvodu nezúčastnila – její škoda. Letos jsme ji i organizačně zajišťovali.

Náš spolek se organizace podobné akce zhostil už potřetí. Poprvé jsme měli tuto možnost v roce 2004 v Rumburku v RS Natura, v roce 2008 v RS Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou a letos to byl opět Rumburk, jenom v sousedním RS V Zátiší. Naše organizace mladých chovatelů v Mikulášovicích se této akce ujala neplánovaně počátkem letošního roku, to když jiní pořadatelé od ní dali ruce pryč.

Jakási mimořádnost nicméně určitým způsobem poznamenala tuto akci, a to tím, že nebyl čas získat na její pořádání granty. Vždy však záleží především na účastnících, jakou atmosféru si vytvoří a ne na drahém a bohatém programu.

Vedle hlavního programu, kterým byl čtyřboj (písemná práce, odborný test, poznávání plemen či druhů zvířat a odborný pohovor) se našel samozřejmě čas i na doprovodný program. Jeho obsahem bylo především poznávání našeho regionu. Účastníci měli na programu prohlídku rumburské Lorety a významných památek města, návštěvu nedalekého města Neugersdorfu či Motýlího domu v Jonsdorfu, prohlídku Krásné Lípy a Domu Českého Švýcarska a sportoviště a některé blízké lokality národního parku. Většina účastníků absolvovala i výlet do ZOO v Děčíně. Velký zájem byl i o Králičí hop, veterinární přednášku o vzájemném chování zvířat a člověka a hlavně o závěrečnou diskotéku do brzkých ranních hodin.

Olympiády se zúčastnilo celkem osmdesát osm soutěžících v jedenácti různých odbornostech, kam postoupili z okresních kol olympiád uskutečněných v jednadvaceti okresech. Hodnotilo je třicet tři komisařů a doprovodilo dvacet devět vedoucích družstev.

Reprezentanty okresu Děčín byli členové kroužku mladých chovatelů z Mikulášovic, kteří jako jediní reprezentovali i Ústecký kraj. Za uplynulá léta se umísťovali na sedmnáctém až dvaadvacátém místě, letos to bylo místo šestnácté. Zasloužili se o to v odbornosti teraristiky v mladší kategorii Daniela Hentschelová, která si odvezla pohár za třetí místo, a Tereza Červená za čtvrté místo v odbornosti kynologie.

Nás všechny spojuje společný zájem – chov různých druhů zvířat. Provází jej úspěchy, ale i nezdary, tak jako je tomu obecně v životě. Aniž si to mnozí uvědomují, tak účast na olympiádě je velice dobrá průprava pro život. Chov zvířat je o odpovědnosti za živé tvory, kteří nám přinášejí radost a uspokojení, když se práce daří. Soutěž, a tou olympiáda je, především znamená, že každý účastník alespoň v koutku duše doufá, že vyhraje, nebo se alespoň umístí na prvních místech. To ale pochopitelně u všech nelze. Proto je celostátní kolo hlavně zkušenost, která se bude hodit v příštích letech, ale i v dalším životě. Tak ze soutěžících postupně vyrostou zkušení chovatelé, z některých třeba i funkcionáři, kteří náš spolek budou tvořit a vést v budoucnosti. Na to spoléháme a v to věříme, jako v to věří většina z nás dříve narozených, kteří se mladým chovatelům nějaký čas, nebo i celý život, věnují.

Pro nás organizátory bylo zadostiučiněním, že se olympiáda vyvedla, účastníci byli spokojení a domů s sebou odváželi mnoho nezapomenutelných zážitků ze Šluknovského výběžku. Rovněž jsme ocenili, že naši účast tradičně podpořilo finančně město Mikulášovice. Poděkování za podporu si zaslouží i město Rumburk a Dobrovolný svazek obcí Sever, které celou akci rovněž finančně podpořili, a senátor Parlamentu ČR a předseda správní rady o.p.s. České Švýcarsko Zbyněk Linhart, který nad akcí přijal záštitu.

Vlastimil Jura st.