Jiříkovské Viktorky bilancují uplynulou sezonu

Sezóna 2015/2016 je pro SK Viktorii Jiříkov již několik týdnů

minulostí, nicméně v následujících řádcích se k ní ještě vrátíme.

Kromě celorepublikových závodů, kterých se děvčata zúčastnila,

pořádal klub spoustu zajímavých akcí pro své členy i širokou veřejnost.

Dění v klubu nám nemůže přiblížit nikdo jiný než samotná zakladatelka,

jednatelka a trenérka v jedné osobě Kačka Mrázková.

Kačko, jak úspěšná byla uplynulá sezona pro tvoje svěřenkyně? Jakými výkony a trofejemi se můžete pochlubit?

Pochlubit se můžeme hlavně tím, že se nám povedlo zapojit do soutěží všechny členky SK Viktorie, od těch nejmladších až po ty nejstarší. Není vždy lehké naučit a zapojit všechny děti. V týmu máte různě nadané děti a s tím si musíte poradit. Pro mě je největším úspěchem, když na soutěž vyjedeme v plném počtu.

Úspěchů v tomto roce bylo mnoho, zúčastnili jsme se celkem jedenácti soutěží po celé České republice, letos jsme se dokonce vydali i do daleké Plzně a Pardubic. Liga „Mistry s mistry“, liga „Žij pohybem“ a jednokolová soutěž „Pardubická kopretina“, „Chodovské berušky“. Vybojovali jsme celkem devět zlatých, jedenáct stříbrných a čtrnáct bronzových medailí. Nechyběly ani poháry, za ligu „Žij pohybem“ jsme získali pohár za druhé i třetí místo. Naše skóre za rok 2015/2016 je čtyřiatřicet medailí a dva poháry, to jsou krásné výsledky a já za ně všem holkám moc děkuji.

Můžeš nám přiblížit projekt „Děti na startu“, do kterého jste se se svými trenérkami zapojily i vy?

Projekt Českého svazu aerobiku a Fitness Fissaf podporovaný Ústeckým krajem „Děti na startu“ byl hodně úspěšný. Jedná se o projekt, který vede děti ke sportování, pohybu a aktivnímu trávení volného času. Trenérky SK Viktorie jsou absolventky specializovaného kurzu a staly se tak vyškolenými instruktorkami, které se celý rok věnovaly dětem ve věku od čtyř do devíti let a učily je formou her ovládat tělo, správně běhat, skákat, padat, udělat kotrmelec i hvězdu, chytat a házet míč a mnoho dalších dovedností nutných pro jakoukoli pohybovou a sportovní činnost.

V rámci vašeho klubu jste také pořádali celorepublikovou soutěž ve Varnsdorfu. To je dost náročné na organizaci i na samotný průběh?

Pořádali jsme již dvakrát celorepublikovou soutěž ve sportovním aerobiku a fitness týmech. S pořádáním nám pomáhal ČSAE FISAF.cz, pod který soutěž spadá. Letos jsme pořádali soutěž „Česko se hýbe“ a „Master class“. Organizace byla pouze na nás a bylo to velmi náročné. Zapojily se všechny trenérky SK a také starší členky. Povedlo se nám zajistit velmi úspěšné lektory aerobiku z Prahy, kvalifikovanou porotu a soutěžící z celé republiky. Vše se povedlo za pomoci měst Jiříkov, Varnsdorf, Šluknov, Ústeckého kraje, TOS Varnsdorf a rodičů (hlavně tatínků). Připravili jsme pro děti a mládež velmi pěkný den plný sportu a zábavy.

Váš klub nepořádá jen soutěže, ale také soustředění, výlety i letní tábor pro širokou veřejnost?

Soustředění pro naše svěřenkyně se koná každý rok v čase adventním a nejinak tomu bylo i letos. Kromě pravidelného cvičení a dalších pohybových aktivit jsme nezapomněli na pečení vánočního cukroví, vyrábění šperků pro maminky pod stromeček a proběhla též výroba adventních věnečků. Již poněkolikáté si soustředění užíváme v areálu sportu v Jiřetíně pod Jedlovou. K Vánocům také dostávají členky SK Viktorie, a letos poprvé také účastníci projektu „Děti na startu“, tzv. řádění v bazénu. V rumburském bazénu si to vždy pořádně užijeme, rozdáme si dárečky a maminky si zatím mohou udělat nějaké vánoční přípravy.

Na začátku každého nového roku probíhají tvrdé přípravy na závodní sezonu, tudíž výlety nebo ostatní akce se pořádají až těsně před nebo v průběhu prázdnin. Letos to byl výlet do Dinoparku v Liberci, tradiční Akademie SK Viktorie, která se konala v Domě kultury Střelnice v Rumburku, kdy nás velice potěšila hojná účast jak rodičů a dětí, tak i ostatních příznivců našeho klubu. Každoroční nocování na Racku nám překazilo, stejně jako loni, počasí. Ale děvčata si toto vynahradila přesunutým termínem na konec prázdnin a ještě vylepšeným nocováním na Jedlové, kde jsme si to užili i s novými dětmi, které se k nám přidali na letním táboře v Doksech – Poslův mlýn. Letošní tábor byl pojat jako sportovní, nejen o aerobiku a pro členy klubu, ale také pro širokou veřejnost a s veškerými možnými druhy sportu. Kurz sebeobrany pro nás pořádal ředitel Městské policie Rumburk Waldemar Kotmel společně se svým kolegou a všem názorně předvedli možnosti, jak se zachovat a jak se úspěšně ubránit při napadení. Vytvořili jsme bezvadnou partu holek i kluků a určitě bude na co vzpomínat.

Všechny tyto akce, ať jsi jakkoli zdatná a šikovná, bys určitě nemohla zvládnout sama. Hlavní a největší podíl na tom máš samozřejmě ty, ale bez sponzorů, rodičů dětí a dalších i místních organizací by klub asi nemohl tak skvěle fungovat?

Jedním z našich hlavních sponzorů a partnerů jsou rodiče dětí, město Jiříkov, dále nás podporují MŠMT a Krajský úřad Ústeckého kraje. Fungovat bychom nemohli bez prostorů, které nám poskytuje TJ Sokol Filipov, kde se o nás stará pan Kašpar, a také ZŠ Jiříkov, pan ředitel Obergruber, a hlavně paní Dvořáková. Dalším partnerem, který s námi spolupracoval a kterému děkujeme, je Schrödingerův institut. Sponzorů, kteří nás podporují jak finančně, tak materiálně, je mnoho, zveřejněni jsou na internetových stránkách www.skviktorie.cz. Za zmínku stojí finanční dar od pana Kratochvíla, za který jsme dětem mohli nakoupit pomůcky na cvičení, poděkování patří také Milanovi Černému, který pro SK Viktorii sehnal finanční prostředky a sám přispěl z vlastní firmy, spolupracujeme a děkujeme také okolním městům Šluknov a Varnsdorf za jejich podporu.

Kromě SK Viktorie ještě pracuješ v mateřské škole, máš svou rodinu, hlavně pětiletou dceru, která již také cvičí s Viktorkami, studuješ vysokou školu atd. Zbývá ti ještě nějaký čas na kamarádky a jiné koníčky?

Jako asi všechny matky, tak i já mám na prvním místě svoji dceru, ona je má největší kamarádka a můj koníček.

Mým dalším největším koníčkem je SK Viktorie, je to mé druhé dítě. Všichni lidičky, kteří do Viktorky patří, jsou mými přáteli a kamarády. Všechno se dá zvládat, když má člověk motivaci. Když vidím ty skvělé holky, jak se snaží, trénují a dřou, jak se usmívají a žijí aerobikem, tak mě to nabíjí energií. Není nic krásnějšího než spokojený úsměv na dětské tváři, ať jsou to čtyřleté děti nebo osmnáctileté slečny, je to jedno… Přála bych všem zažít ten pocit, když „vaše“ děti stojí na stupni vítězů, na krku se jim třpytí medaile, mají upřímný úsměv na tváři a slzy štěstí v očích, to je největší odměna a motivace, každé ráno vstát a jít do toho znova, bez ohledu na to, že nestihnu kávu v kavárně, kino, divadlo, seriál v televizi nebo si jen tak dát nohy na stůl, využiji každou minutu svého života, protože za to stojí.

Děkujeme a přejeme mnoho úspěchů a zážitků všem Viktorkám.