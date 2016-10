Slavnosti města Rumburk oslovily stovky lidí

Léto se s námi letos pomalu, ale jistě loučí, a zejména z pohledu kulturních akcí pořádaných v Rumburku ho můžeme prohlásit za velmi vydařené. Nejvýznamnější událostí jsou bezesporu Slavnosti města Rumburk, které proběhly v pátek 19. 8. a pokračovaly tradičně do druhého dne, tedy soboty 20. 8. Návštěvníkům nabídly opravdu pestrý program a každý si tak mohl přijít na své. Slavnosti se opět vrátily do Parku Rumburské vzpoury, kde je k jejich pořádání ideální prostředí. Ani děti se díky atrakcím nenudily a pro návštěvníky byly připraveny stánky s občerstvením, nápoji a suvenýry.

DEN PRVNÍ

První den slavností se návštěvníci ve večerních hodinách mohli těšit na dvě kapely. Naše město poprvé navštívila skupina Slza, kterou znají především mladé slečny. Ve skutečnosti jde o dva mladíky, Petra Lexu a Lukáše Bundila, kteří učarovali svým hudebním nadáním a zpěvem převážně ženské publikum. Slza je známá hity jako Lhůta záruční, jejich debutový singl, Celibát či Katarze. Tato popová formace naladila snad všechny přítomné v Parku Rumburské vzpoury. Svým živým vystoupením přenesli na fanoušky stojící před pódiem spoustu emocí i energie. Po koncertě samozřejmě následovala autogramiáda a fotografování.

O hodinu později se představila skupina Kabát revival z Varnsdorfu. Hity naší nejznámější rockové kapely hraje už nějaký ten pátek a své posluchače nikdy nezklame. Kapela má ve svých řadách i jednoho ze zakladatelů originálních Kabátů – kytaristu Jiřího Buška. Abychom kapelu zkompletovali, tak za bicími sedí Josef Kestler, na kytaru hraje Martin Storczer, na basu Jakub Soška a zpěv ovládá Ladislav Tomko.

Tyto dvě kapely naladily účastníky i na další den a lidé se v sobotu sešli snad v ještě hojnějším počtu.

DEN DRUHÝ

V sobotu vše vypuklo již od dopoledních hodin. Průvod pohádkových postav šel přes třídu 9. května na náměstí a poté zpět do parku. Oficiálního zahájení se ujal moderátor hitrádia FM Zdeněk Lukesle a společně s ním představitel města Rumburk, místostarosta Jiří Pimpara. Až do odpolední patnácté hodiny byl čas věnován dětem. Mohly si poslechnout pohádky, například Červenou Karkulku, Perníkovou chaloupku nebo Jak šlo sele do světa, současně probíhaly i doprovodné soutěže.

Jako první v sobotu vystoupila folková kapela Rangers – Plavci. Ta funguje již od roku 1964 a za celou dobu své existence se hudebníci několikrát obměni-li. Nyní kapela pokračuje ve složení Iva Hajnová – zpěv; Max Presser – zpěv, mandolína, housle, foukací harmonika, kytara; Karel Macálka – zpěv, kytary; Franta Goliš Drápal – zpěv, kontrabas; Mirek Řihošek – banjo, kytara.

V půl páté zahráli k poslechu The Pix, které dobře známe z akcí pořádaných ve Šluknovském výběžku. Následovali sourozenci Dalibor a Sabina Slepčíkovi, finalisté televizní soutěže Superstar.

Originálním, výjimečným a pro někoho možná zvláštním koncertem zaujala i šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl Lenka Dusilová, která přijela s kapelou Baromantika. S talentovanými muzikanty se spojila před pár lety a jde vidět, že to byla dobrá volba, tento styl muziky jí sedí a našla se v ní. Hudební styl, kdy rychlé rytmy střídají pomalé, češtinu střídá angličtina, má něco do sebe.

Po setmění byla na řadě česko-slovenská hudební legenda Peter Nagy. Jako jediný se doprovázel zcela sám a svým hodinovým vystoupením dokázal, že ani náhodou nepatří do starého železa. Vtipnými průpovídkami okořenil prostor mezi jednotlivými písněmi a lidé se očividně bavili. Společně s ním zpívali i nejznámější hity jako „Aj tak sme stále frajeri“ nebo třeba „Kristínka“, kterou si obecenstvo v závěru vyžádalo hlasitými výkřiky.

No a po dvaadvacáté hodině se jely „Bomby“. Pro nezasvěcené – je to název skladby, kterou zazpíval poslední umělec večera Ben Cristovao. Atmosféra posledního vystoupení vygradovala až na nejvyšší stupeň. Lidé skákali, zpívali, křičeli, jednoduše dělali všechno, co se na koncertech dělá. Bylo to pravé zakončení rumburských slavností.

Organizátorům přálo i počasí, jelikož za celé dva dny nespadla z nebe ani kapka. Tímto děkujeme Domu kultury Střelnice a Městu Rumburk za skvěle a profesionálně odvedenou práci a již nyní se těšíme na příští ročník slavností. Nechme se překvapit, jací interpreti do našeho města zavítají.

Uvnitř tohoto vydání Rumburských novin na vás čekají krásné fotografie Radky Tůmové a Zdeňka Nováka, kteří celou akci pečlivě dokumentovali.

Rumburk se může pochlubit ještě jednou zprávou. Zatímco lidé na slavnostech netrpělivě očekávali vystoupení kapely Slza, tak přesně v ten okamžik stála na startu svého prvního olympijského závodu i naše nejlepší atletka v chůzi na dlouhé tratě Anežka Drahotová, které všichni přítomní svým potleskem vyjádřili na dálku velkou podporu. Jak se Anežce dařilo, se dozvíte v odstavci níže.

OLYMPIJSKÁ PREMIÉRA ANEŽKY DRAHOTOVÉ

Hrdost – to je ten pocit, který musel cítit každý Rumburák ve chvíli, kdy naše nejlepší chodkyně prošla cílem na letních olympijských hrách v brazilském Riu de Janeiru. S časem 1:30:43 obsadila v chůzi na dvacet kilometrů krásné desáté místo. Je nutno podotknout, že v přípravách na olympiádu Anežku trápilo zranění, ale na startu svého životního závodu se cítila dobře. V jeho první třetině se dokonce držela na medailových pozicích, ale když soupeřky zrychlovaly, nedokázala už Anežka udržet tempo a začala pomalu nabírat vteřinové ztráty, které ji ale vůbec nemusí mrzet, jelikož uzavřela elitní desítku. Na první Číňanku ztratila něco málo přes dvě minuty a bezprostředně po závodě bylo z rozhovorů patrné, že je trochu zklamaná. Ale pro nás je to bojovnice, která neuvěřitelně dřela, na trati nechala všechno a máme tak být právem na koho pyšní.

jap

Zpěvačka Lenka Dusilová své koncerty vždy emocionálně prožívá. Foto: R. Tůmová