Případy, které museli policisté řešit v období letních prázdnin. A nebylo jich málo

 Nepříjemně zasažen

Náhlá zdravotní potíž měla za následek poničení několika stojících aut na Lužickém náměstí v Rumburku. Řidič jedoucí osobním automobilem za volantem náhle zkolaboval, vlivem čehož vyjel s vozem mimo komunikaci. Postupně narazil do tří zaparkovaných aut. Ani tato překážka vůz nezastavila. Jízdu ukončil až o pár metrů dál, kde se zastavil o litinové okrasné sloupky a dopravní značku. Vzápětí na místo dorazila rychlá záchranná služba a odvezla řidiče do nemocnice. Ke zranění jiných osob nedošlo. Provedenou orientační dechovou zkouškou bylo vyloučeno užití alkoholu před jízdou. Předběžná škoda byla stanovena částkou sedmdesát osm tisíc korun. Příčiny a další okolnosti dopravní nehody šetří dopravní policisté z Děčína.

 Našel rozbitá okna

Majitel nemovitosti ve Starých Křečanech se obrátil na policisty z Rumburku, jelikož sedmého srpna letošního roku zjistil škody na svém majetku. U deseti dvoukřídlých oken byly rozbity skleněné tabulky a jedna váza v přízemí domu. Škody se zatím pohybují kolem třiceti tisíc českých korun. Nedávné letní oznámení prověřují strážci zákona s ohledem na přečin poškození cizí věci.

 A musí do autoservisu

Nepříjemné zjištění čekalo v pondělí v podvečer na majitelku osobního automobilu. Krátce po devatenácté hodině osmého srpna zjistila, že v jejím autě je rozbité zadní okno zavazadlových dveří. Navíc k úhoně přišel i zadní světlomet. Oprava ji vyjde nejméně na sedm tisíc korun. Případ z možného přečinu poškození cizí věci z Růžově ulice v Rumburku šetří policisté z místního obvodního oddělení.

 A je sklizeno!

Rumburští policisté ve středu třetího srpna letošního roku odhalili ve Šluknovském výběžku další pěstírnu konopí. S požehnáním děčínského soudu zavítali ve středu ráno do obce Dolní Poustevna, kde se zaměřili na jednu z místních nemovitostí. Jak předpokládali, uvnitř nalezli kromě věcí vhodných k pěstování konopí také 664 kusů rostliny rodu Cannabis v různých růstových stádiích. V podkrovních prostorech byla nalezena sušená drť o hmotnosti téměř 450 gramů včetně obalu. V domě byl dále v době domovní prohlídky zadržen třicetiletý muž asijského původu. Vzápětí byl obviněn ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. „Zahradník“ se k činu doznal. Policisté podali k rukám státního zástupce podnět k návrhu na vzetí do vazby.

 Policisté odhalili další varnu

Od poloviny října loňského roku pracují rumburští policisté na případu zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, v jehož stínu stojí devětapadesátiletý muž z Ústecka. Na základě souhlasu místního soudce byla ve středu sedmadvacátého července letošního roku provedena domovní prohlídka společně s prohlídkou jiných prostor a pozemků, která odhalila v jedné z nemovitostí v Chřibské varnu. Uvnitř se nacházelo několik plastových a plechových kanystrů včetně různých kapalin, drobné nářadí, vařič a další věci sloužící k výrobě nedovolených látek. Policisté po nashromáždění dostatečného množství důkazů a zajištění výpovědí došli k závěru, že zadržený muž se dopustil výše uvedeného zločinu a zahájili proti němu o den později trestní stíhání. Zpovídá se nejen z domácí výroby pervitinu, a to od počátku roku 2013 do konce července 2016, ale čelí i obvinění z jeho prodeje od listopadu 2012 až do ledna 2015. Jeho distribucí si mohl přijít až na částku přesahující dvacet šest tisíc korun. V rámci policejního šetření se doznal jen k části uvedených skutků. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.

 Neměla na ni, ale potřebovala ji

Čtrnáctého července letošního roku si vyslechla sdělení podezření ze spáchání přečinu třiačtyřicetiletá žena z Rumburku. O zápis do jejího rejstříku trestů se uchází událost z letošního jara. V průběhu dubna až června měla v místě svého současného pobytu v Rumburku neoprávněně odčerpat elektrickou energii za víc než sedm tisíc korun. K odběru zvolila nelegální cestu, a tak dnes čelí jejím následkům, které vyšly na povrch v polovině letošního června. Ženě hrozí trest odnětí svobody v délce od šesti měsíců až do tří let.

 Nález neodevzdal

Rumburským policistům skončil letos čtrnáctého července na služebně šestatřicetiletý muž ze Šluknovského výběžku, který o sedm dní dřív v rumburském baru kolem poledního narazil na volně odloženou peněženku s finanční hotovostí a doklady. Její majitelka ohodnotila ztracené věci asi na šest tisíc korun. Portmonku s sebou měla při návštěvě zmiňovaného baru, kde ji zapomněla. Následky přečinu zatajení věci mohou podezřelého připravit až o jeden rok svobody nebo mu přivodit zákaz činnosti.

 Kartu už nenašla

Místní policisté prověřují od čtrnáctého července letošního roku okolnosti možných přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Z rodinného domu v Rumburku zmizela v první polovině letošního července platební karta, jejímž prostřednictvím bylo z bankovního účtu vybráno deset tisíc českých korun.

 Utopil se v rybníku

Poslední červencové dny byly pro téměř padesátiletého muže bohužel tragické. Kolemjdoucí si jednoho dne ráno všiml utonulého těla v rumburském rybníku, konkrétně poblíž Lužické nemocnice. Byli povoláni policisté, hasiči i záchranáři. Na místě byla konstatována smrt a muž byl identifikován. Bylo vyloučeno i jakékoliv cizí zavinění.

 Neváhal zmáčknout spoušť

Na pátek 29. 7. budou zaměstnanci Městského úřadu v Rumburku ještě dlouho vzpomínat. V areálu psích kotců, kde mimo nich mají zázemí i zaměstnanci veřejně prospěšných prací, se odehrála hádka a následně i střelba. Pro cizí osoby platí do celého areálu zákaz vjezdu, i přesto nejmenovaný muž zatarasil příjezdovou cestu a znemožnil tak vjezd pracovníkům úřadu. Ti si dovolili zatroubit, aby auto uhnulo z cesty, jenže ještě nevěděli, že si tím zadělají na problém. Naštvaný řidič z auta vystoupil a začal vyhrožovat, nejvíce urážek padlo na místní pracovnici. Když ji kolegové začali bránit, muž na ně vytáhl pistoli, která byla bohudík „jen“ plynová. Nicméně opravdu vystřelil, naštěstí z takové vzdálenosti, že nikomu neublížil. Z bezprostřední blízkosti však i plynová pistole dokáže člověka zranit nebo dokonce usmrtit. Po výstřelu se muž vrátil zpět do vozidla a odjel pryč. Policisty sice zadržen byl, ale ti ho pustili zpět na svobodu, jelikož při incidentu nebyl nikdo zraněn. Případ se dále vyšetřuje jako nebezpečné vyhrožování.

