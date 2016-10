Bývalé kino Marx bude již zanedlouho minulostí

Zřejmě během měsíce října dojde k demolici bývalého kina Marx, o které se dlouho mluvilo, ale nyní radnice přišla s konečným verdiktem. Tato stavba hrozí zřícením už nějakou dobu. Na první pohled si člověk řekne, že budova ještě není v tak katastrofálním stavu, aby se musela srovnat se zemí, ale zdání klame. Uvnitř jsou propadlé stropy, chybí vnitřní příčky, zpevnění, celkově je budova ve velmi špatném technickém stavu a pohybovat se v její blízkosti může být i životu nebezpečné.

Město Rumburk s demolicí několik let nevyužívaného kina počítalo, a proto na ni vyčlenilo i část z rozpočtu. Částka se bude pohybovat kolem jednoho a půl milionu korun. Je ale možné, že suma bude nakonec nižší. Vše se bude odvíjet od výběru demoliční firmy, na kterou už je vyhlášeno výběrové řízení.

Dlouhá diskuse na toto téma vznikla i na sociální síti Facebook, kde obyvatelé vzpomínají na staré dobré časy a dobu, kdy kino fungovalo.

„Taková krásná budova, ohlodaná zubem času a nezájmem. Škoda, že ji nejde zachránit. Po Bytexu je to další oběť a jizva na rumburské mapě.“

„To kino bylo skvělý. Úplně si pamatuju, jak to tam vonělo těma lístkama, co nám paní s natupírovaným drdolem v modrý zástěře prodávala. Škoda, že se nezachránilo.“

„Co si matně vybavuji, hrál se tam ještě i Titanic. Pamatuju, jak jsme se fešákovali a šli do kina, koupili si tam bonbony a hlavně na balkon do první řady.“

Samozřejmě se řeší i otázka, co bude na nově vzniklém prostranství. Jako nejpravděpodobnější varianta se jeví dočasné parkoviště pro pár desítek aut. Parkování by tu mělo být provizorně po celý příští rok do dokončení revitalizace sídliště Na Valech. Minimálně padesát současných parkovacích míst bude po dobu rekonstrukce citelně chybět. A podle místostarosty Aloise Kittla je favoritem na účel konečného využití tohoto místa dětské hřiště.

jap

Foto: Petra Jakouběová