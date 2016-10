Streetball Rumburk 2016 sobota 10. 9. od 10.00 hod.

Oddíl basketbalu TJ Rumburk vás opět zve k účasti na již sedmnáctém ročníku rumburského streetballového turnaje.

V sobotu 10. 9. od 10.00 hodin opět začnou nelítostné souboje tříčlenných družstev pod bezednými koši. Na čtyřech hřištích ZŠ U Nemocnice změří své síly hráči i hráčky různých věkových kategorií. Zúčastnit se může opravdu každý – týmy lze vytvořit i na místě z jednotlivě příchozích zájemců. Přihlásit se lze v den konání turnaje od 8.30 do 9.15 hod. přímo na místě. Startovné pro každého hráče a hráčku je v kategoriích do 16 let 50 Kč, v kategoriích nad 16 let 100 Kč.

Turnaj je pořádán s podporou Města Rumburk, ve spolupráci s Basketbalovou akademií Šluknovského výběžku Schrödingerova institutu a za přispění již tradičních sponzorů a příznivců basketbalu. Během celého klání bude zajištěno občerstvení a hudební doprovod. Neváhejte a přijďte si zahrát street-ball.

Jiří Tillner