Pamětníci, zavzpomínejte na rumburský fotbal

Je dobře, že sportovní fotbalová veřejnost má možnost vidět při každoročním memoriálu bývalých rumburských fotbalistů Hubeného a Jirouta současné starogardisty, a to nejen ty z Rumburka, ale i z Varnsdorfu, Jablonce nad Nisou, Teplic atd. Při té příležitosti bych však rád připomenul, že stále ještě mezi námi žijí nejen samotní fotbalisté, ale i pamětníci pro Rumburk již zašlých slavných dob rumburského fotbalu. Tyto fotbalisty z let cca 1962 a o něco později bych rád příznivcům a pamětníkům připomenul fotografií z bývalého hřiště Na Mandavě. Některá ze jmen si již nevybavuji, každý, kdo je pamatuje, si jistě doplní sám, případně opraví chybně uvedené.

Stojící zleva: funkcionář A. Jupa, Z. Křenař, Uchytil, Pytlík, Milec, brankář Kašný, V. Křenař, Hendrych, trenér Frank, náhradní brankář L. Martan. V podřepu: vedoucí mužstva Sattler, ?, Vondrák, Kalenda, Rychter, Pohl.

Bohužel se nedochovala fotka s generací také slavného následného týmu se jmény jako Vic, Vlk, Kloz a dalších, kteří již hrou zdobili nový stadion a zasloužili se o slávu rumburského fotbalu. Pokud někdo fotografii s tehdejší sestavou vlastní, bylo by velice záslužné tuto éru v Rumburských novinách připomenout. Všichni fotbalisté i funkcionáři z minulých let předcházejících těm současným by si to také zasloužili.

B. Mayer