Mezinárodní hudební festival Lípa Musica 2016 Patnácté narozeniny (nejen) s Českou filharmonií

Jubilejní patnáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica se uskuteční od 14. 9. do 10. 11. a nabídne řadu jednadvaceti koncertů na sedmnácti místech Libereckého a Ústeckého kraje a v saském pohraničí. Výroční dramaturgie akcentuje vokálně-duchovní základ festivalu, který se rozvinul z původního Festivalu duchovní hudby Česká Lípa, připomene výrazné projekty a umělecké hosty, kteří se na festivalu představili v uplynulých letech, ale současně nabídne i řadu nových programů v nejedné premiéře a nových uměleckých tváří. Nová budou také tři festivalová místa – Litoměřice, Úštěk a kostel sv. Kříže se slavným postním plátnem v Žitavě. Zazní hudba symfonická, vokální i komorní a mimo ústřední klasický žánr festivalu je pro návštěvníky připraveno i jazzové a taneční osvěžení či setkání s populární legendou. Absolutním vrcholem oslav bude zcela mimořádný projekt, kdy se po pětačtyřiceti letech do severočeské metropole – Liberce vrátí náš první orchestr – Česká filharmonie, a to ve spolupráci se světově proslulým dirigentem Semjonem Byčkovem a klavírním duem sester Labèqueových. Chybět nebude ani tradiční představení mladých talentů ze ZUŠ Česká Lípa.

Pro své letošní filipovské zastavení festival zařadil společný projekt souboru Prague Baroque Trumpets pod vedením předního českého trumpetisty Marka Zvolánka, který zahájil loňský ročník festivalu, a přední české varhanice Daniely Valtové Kosinové. Ten si klade za cíl upozornit na zřídka uváděnou hudební literaturu pro toto nástrojové obsazení. Prague Baroque Trumpets vystupuje ve složení nejlepších českých trumpetistů – Marek Zvolánek, Marek Vajo a Jiří Houdek a společně s Danielou Valtovou Kosinovou připravili program ze skladeb českých, ale i zahraničních hitů (G. P. Telemann, P. J. Vejvanovský, Fr. Biber, A. Vivaldi a mnohé další). Projekt úspěšně zazněl na mnohých českých pódiích a právem se řadí mezi nejoblíbenější pořady vůbec. Koncert ve filipovské bazilice Panny Marie se koná v neděli 25. 9. od 17.00 hod.

Patnáctý ročník MHF Lípa Musica pořádá pod záštitou Daniela Hermana, ministra kultury ČR, J. E. Dr. Arndta Freiherr Freytaga von Loringhoven, německého velvyslance v ČR, Dr. Evy-Marie Stange, saské státní ministryně pro vědu a umění, Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, Romany Žatecké, starostky Města Česká Lípa, Tibora Batthyányho, primátora Statutárního města Liberec a Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 ARBOR – spolek pro duchovní kulturu. MHF Lípa Musica je členem České asociace festivalů.

Vstupenky na festival jsou k dostání online na webu festivalu www.lipamusica.cz, v českolipské festivalové kanceláři a také ve vybraných koncertních místech a síti Colosseum Ticket. Více informací na www.lipamusica.cz.