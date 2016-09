SLOVO STAROSTY JAROSLAVA SYKÁČKA

Demokracie je o diskusi, slovy prezidenta Masaryka o diskusi kritické. Při pokusu tuto moudrost aplikovat na spor v sousedním městě, kde dochází k boji mezi městem Krásná Lípa a veřejnou ochránkyní práv Šabatovou, se chce dodat, že mantinely kritické diskuse má určovat zdravý rozum. Půtka vyvolaná stížností nejmenovaného aktivistického bijce, jež čelí mj. obvinění z držení a šíření omamných látek. Obvinění to může být falešné, stejně jako jeho akademický titul. Boj se vede litý, že prý za nediskriminaci určité etnické skupiny. Diskriminace v Krásné Lípě spočívá v rozřazení žáků do tříd dle dovedností prokázaných ve vstupním testu. Paradoxně návrhy paní ombudsmanky, jež se odkazují na akademickou literaturu a studie, vedou k rozdělování žáků na základě etnické příslušnosti. Řada jejích doporučení je velmi atraktivních, ale snad mimo naši realitu. Krásná Lípa že prý má zřídit funkci „desegregátora“ nebo doučovat děti o prázdninách. Já bych však Krásné Lípě doporučil jen pokračovat v práci, kterou s místními odvádí a doučování dětí o prázdninách ať se snad zhostí některá z neziskových organizací. K funkci jakéhosi „desegregátora“ se snad ani nebudu vyjadřovat. Držím proto palce Krásné Lípě, respektive zdravému rozumu. O prázdninách, nejen učitelé z Krásné Lípy, si odpočiňte – to má smysl.

Jaroslav Sykáček, starosta města Rumburk