Loreta nabízí hravé prohlídky pro děti

Loreta Rumburk pořádá od července do srpna pro dětské návštěvníky speciální prohlídky barokní sakrální památky. Určeny jsou dětem od 5 do 11 let. Dětské prohlídky loretánského areálu v Rumburku se konají od 1. 7. do 31. 8. od úterý do soboty vždy v 15.00 hod. Během hodinové prohlídky s průvodkyní se malí návštěvníci přístupnou formou seznámí s loretánským příběhem o zázračném přenosu domku, v němž žila dívka Maria. Čeká je plnění hravých úkolů, luštění hádanek a jednoduché kreslení. Rodiče mezi tím mohou absolvovat vlastní prohlídkový okruh v areálu Lorety Rumburk. Účast při letní prohlídce pro děti je vhodné si rezervovat na telefonním čísle 604 555 922, vstupné je 50 Kč.

Děti mají při letních prohlídkách k dispozici pracovní listy, které je zábavnou formou seznámí s loretánskou legendou. Připraveno je mimo jiné vyprávění příběhů, které ukrývá sochařská výzdoba loretánské kaple, luštění symbolů v loretánské kapli Panny Marie, povídání o rostlinách, které ukrývá výzdoba křížové chodby či hledání atributů postav svatých v klášterním kostele sv. Vavřince. Koná se za každého počasí.

Malí návštěvníci Lorety Rumburk mají po celý rok k dispozici česko-německé „Loretánské omalovánky s příběhem“, pracovní sešit „Loreta pro děti“ a vybarvovací pohledy. Díky informačním materiálům se děti přístupnou formou seznámí s historií rumburské barokní památky. V křížové chodbě mohou využít výtvarný koutek s autorskými omalovánkami malířky Ivany Frimlové a velkoformátovým dřevěným pexesem.

Klára Mágrová