Poslední představení divadelní sezony 2015/2016 se uskutečnilo v Domě kultury Střelnice Rumburk 14. 6. Detektivní komedie pro dva herce s výborným obsazením – Adélou Gondíkovou a Jiřím Langmajerem. Více než mord se na jevišti odvíjel příběh sbližování protipólů. Ženy a muže v jedné rovině a hledání a navazování nového vztahu dvou protichůdných povah v rovině druhé, odehrávající se v atraktivním a netradičním prostředí přímořského majáku. Anotace představení byla následující:

„Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, je Francouzka tělem, duší i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem eur, který je ochotna darovat každému, kdo si jej zaslouží. Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost. Lambert ženatý není, manželka od něj utekla. Má duši námořníka a žije jen pro svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost. Ptáte se, co mají oba společného? No přece vůbec nic! Ale nedejme se mást prvními dojmy. V této brilantní detektivní komedii, která obě postavy svede dohromady a navěky spojí tajemstvím, je totiž všechno jinak, než se zdá – každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá vrah.“

A jako v každé správné detektivce, tak i v životě platí, že: „…všechno je jinak, jen záleží, z jakého úhlu pohledu se na věc díváme…“, je i tento příběh jen fikcí. Nebo snad ne?

Jiří Laštůvka