Velkolepý Schrödi Sports Day

Málokdo si dovede představit kolik práce a úsilí musí člověk vynaložit pro zorganizování takové akce jako je Schrödi Sports Day. Nejen že musíte spoléhat sami na sebe, ale také na další desítku lidí, se kterými spolupracujete. Máte obavy, jestli je akce natolik zajímavá, aby přilákala dostatečnou řadu lidí, pro které to vlastně všechno pořádáte. V neposlední řadě vás také zajímá to, jestli se všechno stihne do začátku akce, jestli máte dostatek odměn a výherních cen. Ale pak se taky může stát, že když všechno tohle zvládnete a překonáte, tak to spláchne déšť. Přesně to se stalo minulý a předminulý rok. Takže letos jsme to zkusili do třetice.

Kdo za tím vším stojí? Jana Trojanová a Honza Šišulák se čtyři měsíce navzájem podporovali a motivovali. Společně se snažili připravit bohatý sportovní a kulturní program nejen pro týmové hráče, ale i pro sólisty či naprosté amatéry. Nejsou to jen oni dva, jsou to desítky lidí, hodiny příprav, stovky nápadů.

V nedělních odpoledních hodinách, kdy se mohlo zdát, že celý výběžek odpočívá po vydatném obědě, se po dvou letech konečně uskutečnil ten velký Schrödi Sports Day. Moc lidí asi neodpočívalo, protože se jich přes dvě stovky sešlo ve sportovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou, kde na ně čekala obrovská nálož turnajů, ochutnávek sportů, bojových umění, kulturních dovedností, anebo výborná zmrzlina.

Pro ty, kteří se nestihli nebo nechtěli zaregistrovat do turnajů, byly připraveny doprovodné aktivity. Pro nejmenší byl k dispozici skákací hrad nebo malování na obličej. Ti vyčerpaní a namožení mohli využít odborných znalostí a šikovných rukou masérů ze SŠ a VOŠ Varnsdorf.

Akce jako Schrödi Sports Day není jako ostatní sportovní akce, které můžete ve výběžku zažít. Je velkolepá nejen svou kapacitou, ale také velkorysostí, kterou nabízí každému. Nejen sportovcům, dětem, ale úplně všem, kteří si chtějí něco nového vyzkoušet, něco nového zažít.

A my děkujeme vám všem, kteří jste dorazili a podpořili nás. Vám všem, kteří jste dokázali organizátorům, že to mělo smysl.

Děkujeme také městu Jiřetín pod Jedlovou za bezplatné poskytnutí sportovního areálu, Střeleckému klubu Jiříkov, Vem Camará capoeira Liberec, Střední odborné škole služeb a cestovního ruchu Varnsdorf za masérský koutek, Tomáši Fraňkovi za líný tenis, Adrenalin parku Jedlové za skákací hrad, panu Kovářovi za skvělou zmrzlinu, panu Stejskalovi za fotografie z akce a paní Pytlíkové za její malování na obličej.

Schrödingerův institut