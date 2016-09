V Jiříkově probíhá rozsáhlá rekonstrukce kláštera svatého Karla Boromejského

Klášter, který byl využíván jako zázemí pro středisko volného času Schrödingerova institutu, musel být vloni na podzim pro jeho nebezpečný stav uzavřen nejen veřejnosti, ale i zaměstnancům SI. „Po zhodnocení statika nebyla jiná možnost, než klášter všem znepřístupnit,“ říká ředitelka Schrödingerova institutu Gabriela Doušová.

Na podkladech důležitých pro schválení rekonstrukce kláštera se pracovalo dva roky, a to ve spolupráci s rumburskou projektovou společností ProProjekt s.r.o. Když bylo vše připraveno a přijato, bylo nutné, aby majitel kláštera, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, uskutečnil výběrové řízení na firmu, která rekonstrukce povede. Vítěznou firmou se stala rumburská firma Wakos a už v květnu začala s rekonstrukcemi. „V tuto chvíli se sundavají trámy, které jsou napadené dřevomorkou, opravují se veškeré stropy a střecha celého kláštera,“ dodává Gabriela Doušová.

Jako velkou výhodu rekonstrukce vidí ředitelka SI, že jsou do práce na rekonstrukci kláštera zapojeni také otcové dětí, které docházejí do předškolního klubu Koťátko v Jiříkově a stávají se tak správnými vzory pro své děti. Až bude klášter zrekonstruován, stane se z něj nejen zázemí pro středisko volného času, ale také se do kláštera přesune ředitelství Schrödingerova institutu.

