Po mnoha letech se první stupeň ZŠ Tyršova dočká rekonstrukce

V pondělí 20. 6. se konala mimořádná schůze Rady města, na které radní rozhodli o dodavateli na zateplení prvního stupně Základní školy Tyršova. Zakázku vyhrál uchazeč z Děčína s nejnižší nabídkou, která i s DPH činí necelé čtyři miliony korun. Zájemců bylo celkem jedenáct, nejvyšší nabídka překračovala pět a půl milionu korun. Jak sdělil místostarosta města Rumburku Alois Kittl na sociální síti Facebook, oproti schválenému rozpočtu z původního projektu se náklady na toto zateplení snížily z devíti a půl milionu, to je o víc jak pět milionů korun. Město sice původně počítalo s dotací, ale ta je na zateplování od letošního roku tak minimální, že se nevyplácí. A to tím spíš, že po novu poskytovatel nutil do technologií na nucené větrání, což posouvalo cenu nepoměrně výše.

Právě budova prvního stupně ZŠ Tyršova je posledním objektem v areálu školy, který si rekonstrukci opravdu zaslouží. Nejen, že škola „prokoukne“ po vzhledové stránce, ale hlavním cílem je především funkčnost a úspora energií, což bezesporu zateplení a výměna oken zajistí. Děti tak po prázdninách nastoupí do školy, která je uvítá v novém kabátě.

jap