Omezení provozu některých pracovišť Lužické nemocnice v době letních dovolených

 Gynekologicko-porodnické a novorozenecké oddělení

 Oznamujeme provozní omezení oddělení gynekologicko-porodnického a novorozeneckého z důvodu malování a dalších stavebních a technických úprav. Omezení spočívá v uzavření celého oddělení gynekologie, včetně porodnice a novorozenecké stanice dětského oddělení, a to v termínu 18. 7. 2016 do 5. 8. 2016 (do 16.00 hod.).

 Gynekologická ambulance bude zajištěna na gynekologické ambulanci – Poliklinika Rumburk, Jiráskova 1378/4.

 Akutní gynekologické ošetření zajišťuje nemocnice Česká Lípa, Liberec, Děčín, Ústí nad Labem. Budoucí maminky budou přijaty k porodu v nemocnici Česká Lípa, Liberec, Děčín, Ústí nad Labem.

 V týdnu od 1. 8. do 5. 8. 2016 v dopoledních hodinách už mohou chodit budoucí maminky na porodnické oddělení k sepisování porodopisu.

 Od 5. 8. 2016 (od 16.00 hod.) je plánován již provoz uvedených pracovišť v plném rozsahu.

 Dětské oddělení (včetně ambulance) bude v provozu v plném rozsahu.

 Oční ambulance ve Varnsdorfu

 Poslední den ambulance 29. 6. 2016, otevřeno 5. 9. 2016 dle ordinační doby opět pravidelně.

 Oční ambulance ve Šluknově

 Poslední den ambulance 30. 6. 2016, otevřeno 1. 9. 2016 dle ordinační doby opět pravidelně.

 Akutní pacienty ošetříme na oční ambulanci v Rumburku.

 Gynekologická ambulance – Poliklinika

 4. 7. – 15. 7. 2016 – dovolená

 7. 7. a 13. 7. 2016 ordinujeme od 8.00 do 15.00 hod. na gynekologické ambulanci v nemocnici Rumburk.

 8. 8. 2016 – dovolená

 24. 8. – 2. 9. 2016 – akutní pacientky ošetříme na gynekologickém odd. Rumburk.

 Plicní ambulance – Poliklinika

 8. 8. – 20. 8. 2016 – dovolená

 Neurologická ambulance – Poliklinika

 4. 7. – 15. 7. 2016 – dovolená, MUDr. Jan Novák

 14. 7. – 21. 7. 2016 – dovolená, MUDr. Silvie Ranglová

 Ortopedická ambulance – Poliklinika

 4. 7. – 11. 7. 2016 – dovolená, ordinuje se tedy od 13. 7. 2016

 22. 8. – 26. 8. 2016 – dovolená

Aktuální informace o omezení provozu některých pracovišť v době letních dovolených také sledujte na našich webových stránkách www.nemrum.cz. Prosíme pacienty, aby si recepty a případná vyšetření zajistili předem. Děkujeme za pochopení.