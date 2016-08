Léto 2016 v rumburské Loretě

Od června do srpna 2016 nabízí Loreta Rumburk specializované prohlídky, výstavy fotografií a odpustkovou slavnost. V ambitu se představí snímky Českého Švýcarska a černobílé fotografie Šluknovska. Hravé seznámení s loretánským příběhem pamatuje na děti od 5 do 11 let. Prohlídka technického zázemí Lorety Rumburk přinese prohlídku běžně nepřístupných prostor od krypty loretánské kaple po střechu kostela sv. Vavřince. Prohlídky při svíčkách nabízí ve večerních hodinách prožitek tmy, ticha a příběhů, varhanní hudbu a zpěv duchovních písní. Počátkem července je v Loretě otevřeno v pondělí 4. 7. a o státních svátcích v úterý a ve středu 5. 7. a 6. 7. od 10.00 do 17.00 hod.

Celoročně přístupná sakrální kulturní památka Loreta Rumburk nabízí rodinám s dětmi, turistům i poutníkům netradiční prohlídky, výstavy a koncerty duchovní hudby. Návštěvníci Českého Švýcarska mají na výběr, zda v Loretě Rumburk stráví čas prohlídkou, zážitkem nebo ztišením. Od roku 2014 je Loreta Rumburk jedním ze zastavení mezinárodní poutní stezky Via Sacra. V postupně restaurovaném rozsáhlém areálu z 18. století je k vidění loretánská kaple Panny Marie, kaple Svatých schodů, křížová chodba a klášterní kostel sv. Vavřince. Ve vstupní budově je přístupná Expozice církevního umění Šluknovska. Loreta Rumburk je přístupná celoročně od úterý do soboty. Od dubna do října od 10.00 do 17.00 hod., od listopadu do března od 9.00 do 16.00 hod. Vstupné je 50 a 25 Kč. Kulturní památku spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Klára Mágrová